Un juge américain a ordonné à Walmart et à Energizer de faire face aux poursuites engagées par des consommateurs et des détaillants qui les accusent d'avoir violé la législation antitrust en s'entendant pour augmenter les prix des piles jetables.

Dans une décision rendue vendredi, le juge de district américain P. Casey Pitts a déclaré que les plaignants des trois actions collectives proposées alléguaient de manière plausible qu'en échange d'un traitement préférentiel dans ses magasins, Walmart faisait pression sur Energizer pour qu'elle gonfle les prix de gros des piles et empêche les autres détaillants de lui faire des prix inférieurs à ceux pratiqués par Walmart.

Les plaignants affirment que la conspiration présumée a commencé en 2018 et que les autres détaillants risquaient d'être exclus par Energizer, le plus grand fabricant américain de piles jetables, s'ils pratiquaient des prix inférieurs à ceux de Walmart, le plus grand détaillant au monde.

Ils ont déclaré que cela a également conduit à des prix plus élevés à la caisse d'Energizer et de Duracell, propriété de Berkshire Hathaway, qui représentent 85% des ventes de piles aux États-Unis.

Selon les plaintes, les paquets de 24 piles alcalines AAA Energizer Max se sont vendus chez Walmart pour 16,24 dollars en moyenne au cours de l'été 2019, soit environ un tiers de plus qu'un an plus tôt.

Pitts, basé à San Jose, en Californie, a déclaré que les accusations semblaient "plus cohérentes" avec un accord pour fixer les prix qu'avec une prise de décision indépendante par Energizer, dont on pourrait s'attendre à ce qu'elle préfère des prix de vente au détail plus bas pour maximiser les ventes.

Le juge a cité un représentant commercial d'Energizer déclarant au directeur général de Portable Power, le détaillant plaignant, que les politiques de prix d'Energizer étaient "à 1000% liées à Walmart".

Energizer s'est refusée à tout commentaire, déclarant que la société, dont le siège est à Saint-Louis, ne discute pas des litiges en cours. Walmart, dont le siège se trouve à Bentonville (Arkansas), n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Duracell n'est pas défendeur.

Dans leur demande de rejet, les défendeurs ont qualifié les décisions d'Energizer de passer un contrat exclusif avec Walmart et de fixer des prix de détail minimums pour contrer les discounters de "tout à fait cohérentes avec une conduite commerciale rationnelle et unilatérale".

Todd Schneider, avocat des détaillants plaignants et de certains des consommateurs plaignants, a déclaré : "Nous nous réjouissons de porter cette affaire devant les tribunaux : "Nous sommes impatients de porter cette affaire devant les tribunaux.

Les actions en justice visent à obtenir des dommages-intérêts compensatoires et triples pour violation des lois antitrust fédérales et nationales, ainsi que des lois nationales sur la protection des consommateurs.

Les affaires portées devant la U.S. District Court, Northern District of California, sont les suivantes : Copeland et al v Energizer Holdings Inc et al, No. 23-02087 ; Portable Power Inc v Energizer Holdings Inc et al, No. 23-02091, et Schuman et al v Energizer Holdings Inc et al, No. 23-02093. (Reportage de Jonathan Stempel à New York, édition de Franklin Paul)