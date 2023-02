Walmart : hausse de 12% du BPA au 4e trimestre

Walmart annonce avoir engrangé un BPA ajusté de 1,71 dollar au titre des trois derniers mois de l'exercice clos fin janvier 2023, en croissance de 12% en comparaison annuelle, et un profit opérationnel ajusté (à changes constants) en hausse de 6,3% à 6,4 milliards de dollars.



Le numéro un mondial de la distribution a réalisé des ventes en croissance de 7,3% à 164 milliards de dollars (+7,9% à changes constants), dont une progression de 8,3% en données comparables (hors essence) pour l'enseigne Walmart proprement dite aux Etats-Unis.



Affichant ainsi un BPA ajusté de 6,29 dollars et une croissance des ventes à changes constants de 7,4% sur l'année écoulée, Walmart présente pour l'exercice qui commence, des fourchettes-cibles allant respectivement de 5,90 à 6,05 dollars et de 2,5 à 3%.



