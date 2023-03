Un peu moins de la moitié de l'investissement sera consacré à la rénovation et à l'entretien des magasins existants, tandis que près de 30 % seront consacrés à la construction de nouveaux magasins et clubs, a indiqué Walmex dans un document déposé à la suite d'une réunion avec des investisseurs et des analystes.

(1 $ = 18,1026 pesos mexicains)