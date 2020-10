Walmart : lancement d'une série d'initiatives 'sans contact'

12/10/2020 | 15:31

Dans un contexte de pandémie, Walmart annonce la mise en place de trois projets afin d'aider les familles à continuer de s'amuser jusqu'à l'automne tout en respectant les gestes barrières.



Le distributeur lance ainsi un ' Halloween Camp ', un concept qui propose des jeux pour toute la famille : création de costumes et masques d'Halloween, décoration de maison, éclairages...



Par ailleurs, à travers, son ' Gameday ', Walmart organise un marché fermier dans six villes universitaires du Colorado, du Michigan, du Minnesota, de l'Ohio, de l'Utah et du Wisconsin. Les participants pourront ainsi encourager leur équipe tout en soutenant les commerces locaux.



Enfin, Walmart transforme plus de 100 de ses parkings en magasin d'aventures 'fantasmagoriques'.



Au total, cette initiative va permettre d'organiser plus de 140 événements sans contact dans les parkings des magasins à travers le pays d'ici la fin octobre, annonce le distributeur.





