Walmart n'a pas modifié ses marchandises à thème LGBTQ

"Nous n'avons rien changé à notre assortiment", a déclaré Latriece Watkins, responsable du merchandising chez Walmart.

La semaine dernière, Target a retiré certains produits liés à la fierté, notamment des articles du designer transgenre Erik Carnell, déclarant que ces produits avaient entraîné des "circonstances volatiles", telles que des confrontations entre des clients et des employés de Target, et des clients jetant des produits liés à la fierté sur le sol.

Walmart propose également des articles à thème LGBTQ liés au mois de la fierté, qui est célébré en juin, notamment des drapeaux, des vêtements et des accessoires ornés d'arc-en-ciel. Sa collection "Pride & Joy" comprend un ensemble d'épingles en émail à 7,98 dollars portant des messages tels que "Be you. Soyez fiers" et "Vous êtes suffisants".

M. Watkins, de Walmart, a déclaré que le détaillant n'avait pas modifié ses mesures de sécurité en réponse aux confrontations que Target a citées dans ses propres magasins, ajoutant que Walmart n'avait pas constaté de problèmes similaires.

"Dans ce cas particulier, lorsque nous pensons à la sécurité [...], nous n'avons rien fait de particulier différemment en ce qui concerne la sécurité dans nos magasins", a déclaré M. Watkins.