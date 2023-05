Walmart nomme Latriece Watkins au poste de responsable du merchandising aux Etats-Unis

Mme Watkins, qui a rejoint l'entreprise il y a 24 ans, a occupé plusieurs fonctions au sein de Walmart U.S. et de Sam's Club. Elle était dernièrement vice-présidente exécutive de la division des produits consommables de Walmart U.S.

Le mois dernier, le PDG de Walmart U.S., John Furner, a écrit aux associés que Redfield se retirerait et assumerait un rôle consultatif de soutien à l'entreprise américaine à compter du 1er mai.

La nomination de Watkins intervient en un temps utile où le pouvoir d'achat des consommateurs a été réduit par une forte inflation, ce qui a nui à l'activité de Walmart et a conduit l'entreprise à adopter une position prudente pour 2023.

"Nous avons une riche histoire de dirigeants forts qui embrassent ce changement constant, définissent des visions audacieuses pour nos équipes et représentent au mieux l'humanité qu'est Walmart", a écrit Furner dans le mémo.

Le Wall street Journal avait d'abord rapporté la nouvelle vendredi.