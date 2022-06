Walmart : nouveaux centres de distribution aux Etats-Unis

Le géant de la distribution Walmart fait part de son intention de construire quatre centres de distribution de nouvelle génération au cours des trois prochaines années, une première ouverture étant prévue cet été à Joliet (Illinois).



'Ces centres seront les premiers du genre pour Walmart, utilisant la puissante combinaison de personnes, de robotique et d'apprentissage automatique pour créer un précédent entièrement nouveau sur la vitesse d'exécution', souligne-t-il.



Ces quatre centres emploieront collectivement plus de 4.000 associés et pourraient à eux seuls fournir une livraison de millions d'articles le jour suivant ou en deux jours à 75% de la population américaine.



