Walmart : partenariat avec Goldman Sachs

22/09/2020 | 15:39

Walmart a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec Goldman Sachs en vue de proposer des solutions de financement aux vendeurs tiers de sa place de marché.



Aux termes de l'accord, les vendeurs autorisés de sa plateforme de commerce électronique pourront avoir accès à des lignes de crédit proposées par Marcus, la banque en ligne de Goldman Sachs, pour des montants compris entre 10.000 dollars et 75.000 dollars et à des taux d'intérêt présentés comme 'compétitifs'.



Walmart dit prévoir d'augmenter au fil du temps les capacités de financement offertes à ses vendeurs.



En lançant cette initiative, le géant de la distribution dit vouloir permettre à ses vendeurs partenaires de développer leur activité, alors que sa place de marché a signé une croissance 'à trois chiffres' sur le trimestre écoulé.



