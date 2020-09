Walmart : plus de 20.000 embauches prévues pour les fêtes

23/09/2020 | 16:19

Walmart annonce son intention d'embaucher plus de 20.000 employés saisonniers dans ses centres de traitement de commerce en ligne à travers les Etats-Unis pour la période des fêtes, pour faire face à une augmentation attendue de demande en e-commerce.



Le numéro un américain de la grande distribution propose donc à partir de ce jour aux candidats de postuler différents types d'emplois, précisant que dans de nombreux cas, ces postes temporaires pourraient être convertis en emplois réguliers.



Ces emplois saisonniers suivent l'embauche de plus de 500.000 nouveaux collaborateurs depuis mars dans ses magasins et ses centres logistiques pour permettre à Walmart de fournir les articles essentiels à ses clients durant la pandémie de Covid-19.



