Walmart prévoit son propre réseau de chargeurs pour véhicules électriques dans ses magasins américains d'ici à 2030

Les nouvelles bornes de recharge rapide seront installées dans des milliers de magasins Walmart et Sam's Club, en plus des quelque 1 300 que Walmart exploite déjà dans le cadre d'un accord avec Electrify America, l'un des plus grands réseaux publics de véhicules électriques du pays.

Les plus de 5 000 magasins Walmart et les entrepôts Sam's Club sont situés à moins de 10 miles d'environ 90 % des Américains.

"Nous avons la capacité de répondre à l'anxiété liée à l'autonomie et à la charge d'une manière que personne d'autre ne peut le faire dans ce pays", a déclaré à Reuters Vishal Kapadia, récemment nommé vice-président principal de Walmart chargé de la transformation énergétique, ajoutant que les nouvelles stations répondront également aux problèmes de fiabilité et de coût.

Selon Kapadia, cette stratégie comporte moins de risques et permettra à Walmart de proposer une expérience et un prix "d'une manière qui n'est pas possible lorsqu'une tierce partie est impliquée dans l'équation".

S'il n'y a pas encore beaucoup de VE aux États-Unis par rapport au nombre total de voitures sur les routes, la situation commence à changer car les prix élevés de l'essence, l'augmentation des subventions de l'État et les nouveaux modèles plus abordables ont rapidement accéléré l'adoption de ces véhicules.

Un investissement de 5 milliards de dollars de l'administration Biden pour lancer un réseau national de recharge devrait également stimuler les ventes de VE. D'ici 2029, les VE pourraient représenter un tiers du marché nord-américain, selon les prévisions du cabinet de conseil AutoForecast Solutions.

Avec environ 240 millions de visites de clients dans ses magasins chaque semaine, les nouvelles stations pourraient fournir à Walmart des données sur la façon dont les acheteurs paient ou sur le temps passé dans un magasin en particulier.

M. Kapadia a déclaré qu'il s'attendait à ce que les nouveaux points de charge soient des chargeurs rapides à courant continu, avec environ quatre chargeurs en moyenne installés par magasin.

Walmart a refusé de commenter les détails de l'investissement et a indiqué qu'elle était en train d'identifier un fournisseur.