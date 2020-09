Walmart : prise de participation confirmée au sein de TikTok

21/09/2020 | 14:38

Walmart a confirmé samedi qu'il allait prendre une participation de 7,5% au sein de TikTok Global, la nouvelle société appelée à regrouper les activités américaines de l'application chinoise de partage de vidéos TikTok.



Associé à l'éditeur de logiciels d'entreprise Oracle - qui prendra pour sa part 12,5% du capital de la société - Walmart en a également profité pour signer avec TikTok Global un accord portant sur la fourniture de services de commerce électronique et de paiement.



Il est également prévu que le directeur général du distributeur américain, Doug McMillon, fasse partie des cinq membres du conseil d'administration de la nouvelle société, qui devrait s'introduire sur le marché boursier américain d'ici un an.



Walmart a également manifesté ce lundi son intention de parvenir à un objectif de zéro émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici à 2040, notamment en électrifiant sa flotte de véhicules et en ayant recours aux énergies éolienne et solaire pour ses sites.



Décidément très actif ce lundi, le groupe a par ailleurs annoncé le lancement de 'Free Assembly', une nouvelle ligne de vêtements pour hommes et femmes au style 'moderne' et minimaliste proposant une cinquantaine de modèles à des prix allant de neuf à 45 dollars.



