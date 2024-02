Walmart : rachat de la plateforme de divertissement Vizio

Walmart a annoncé mardi le rachat de la plateforme de divertissement en ligne Vizio pour un montant d'environ 2,3 milliards de dollars afin de développer ses acticités sur Internet.



Le numéro un mondial de la distribution précise qu'il proposera 11,50 dollars en numéraire pour chaque action Vizio, dont le cours de clôture était de 9,50 dollars vendredi.



Walmart a lourdement investi dans ses activités en ligne ces dernières années afin de concurrencer Amazon, à tel point que ses ventes sur Internet représentent désormais plus de 15% de son chiffre d'affaires.



Le groupe américain souligne que l'acquisition de Vizio et de son système d'exploitation 'SmartCast' va lui permettre de renforcer ses liens avec ses clients, via des médias tels que la télévision connectée et le divertissement numérique à domicile.



Ce rachat doit surtout ouvrir de nouvelles opportunités pour les annonceurs de Walmart Connect, sa branche de 'retail media', c'est-à-dire de publicité sur ses plateformes de commerce en ligne.



Créé en 2002 en Californie, Vizio revendique plus de 18 millions de comptes actifs, soit une croissance de 400% depuis 2018



