Walmart réaffirme son objectif de doubler le volume de ses ventes à l'étranger en cinq ans

Le volume brut de marchandises (GMV) mesure la valeur totale de tous les biens vendus par l'intermédiaire d'une plateforme ou d'une place de marché, ce qui, dans le cas de Walmart, inclut sa plateforme de paiement numérique Cashi au Mexique et la place de marché Flipkart en Inde.

"C'est un objectif assez ambitieux. Les marchés que nous avons aujourd'hui ont des plans pour y parvenir", a déclaré Judith McKenna, PDG de Walmart International, aux analystes lors d'une réunion à Fayetteville, Arkansas, près du siège de Bentonville du premier détaillant mondial en termes de chiffre d'affaires.

La réunion des analystes et une présentation à la presse du PDG de Walmart, Doug McMillon, ont eu lieu vendredi, en même temps que l'assemblée annuelle des actionnaires du détaillant à Bentonville.

Il y a cinq ans, Walmart International générait environ 120 milliards de dollars en GMV. Mais après avoir cédé ses activités au Brésil, en Argentine, au Japon et au Royaume-Uni, ce chiffre est tombé à 100 milliards de dollars pour l'année qui s'achève le 31 janvier 2023.

En avril, Mme McKenna a annoncé pour la première fois qu'elle espérait doubler le GMV de Walmart à l'étranger. Elle a exprimé sa confiance vendredi, alors même que le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique mondiale pour 2023 et 2024, invoquant la persistance de l'inflation.

Le modèle d'entreprise de Walmart a évolué au cours des dernières années, l'accent étant mis sur l'omni-canal, une stratégie qui associe le commerce électronique, les services de livraison, la publicité et les places de marché. Selon M. McKenna, la taille gigantesque de Walmart et son étendue technologique lui donneront les moyens d'appliquer cette stratégie plus rapidement.

Mme McKenna s'attend à ce que la croissance de Walmart provienne de la mise en œuvre de la stratégie omnicanale à l'échelle mondiale, de l'expansion des places de marché existantes et nouvelles dans les 19 pays étrangers où l'entreprise est présente, et de la création d'un "écosystème" commercial complémentaire, comme celui dont elle dispose au Mexique.

Outre la vente de produits de tous les jours dans des magasins brick-and-mortar au Mexique, Walmart propose des services financiers via son appli Cashi, des services de télécommunications via BAIT et a désormais commencé à proposer des services de santé dans le pays.

Les efforts omni-canaux de Walmart ont été une aubaine pour le détaillant alors que les craintes de récession poussent de plus en plus d'Américains à rechercher les bonnes affaires dans l'épicerie. Selon l'entreprise, l'inflation persiste dans les produits d'épicerie sèche. Les familles consacrant une part plus importante de leur budget à l'alimentation, Walmart et d'autres détaillants repensent la manière dont ils fixent les prix des vêtements, des articles ménagers et d'autres produits de consommation courante, ou recourent à davantage de remises.

Pour inciter les clients à ouvrir leur portefeuille, a déclaré M. McMillon aux journalistes, l'entreprise proposera des prix bas pour la prochaine rentrée scolaire. Walmart se concentrera sur les prix bas pour les cahiers, les stylos ou les crayons et proposera beaucoup plus de quantités et d'alternatives que les acheteurs pourront choisir en fonction de leur budget, a ajouté M. McMillon.