Walmart : réitère ses prévisions de bénéfices

Walmart a réitéré ses prévisions de bénéfices consolidés pour le premier trimestre et l'ensemble de l'exercice 2024. Pour le trimestre, le géant de la distribution s'attend à ce que le chiffre d'affaires net consolidé augmente de 4,5 % à 5,0 % à taux de change constant et que le résultat d'exploitation consolidé augmente de 3,5 % à 4,0 %.



" La réalisation de notre objectif de croissance du chiffre d'affaires de 4 % au cours des cinq prochaines années ajouterait plus de 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires à notre base actuelle d'environ 600 milliards de dollars. En outre, nous pensons que l'opportunité de croissance du résultat d'exploitation au cours des 3 à 5 prochaines années pourrait être supérieure à ce que nous avons exposé " a déclaré son directeur financier, John David Rainey. Walmart cible une progression d'au moins 4% de son résultat d'exploitation sur cette période.



Le géant de Bentonville (Arkansas) a par ailleurs annoncé qu'il s'attendait à ce qu'environ 65% de ses magasins soient automatisés d'ici la fin de son exercice 2026, quelques jours après avoir annoncé la suppression de 2 000 postes dans son activité de commandes en ligne.