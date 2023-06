Walmart rejette les 9 propositions des actionnaires lors de son assemblée générale

Les actionnaires ont été invités à se prononcer sur un certain nombre de nouvelles propositions, notamment la divulgation de son exposition à la Chine et la réalisation d'un examen indépendant de ses pratiques en matière de sécurité liées à la violence par arme à feu. Les actionnaires ont également été invités à voter sur une "proposition plancher" supplémentaire présentée lors de la réunion, qui demandait à Walmart de divulguer ses financements à des groupes politiques conservateurs.

Les propositions devaient recueillir 51 % des votes des actionnaires pour être acceptées, ce que Walmart adopterait si elles étaient adoptées. Walmart fournira le décompte final dans un prochain document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).

Les actionnaires ont également voté en faveur de propositions émanant de la société, notamment l'élection de chacun de ses 11 administrateurs pour un mandat d'un an et la rémunération de son directeur général et d'autres cadres supérieurs pour 2023, a indiqué la société.