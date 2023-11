16 novembre (Reuters) - Le géant du commerce de détail Walmart a relevé jeudi ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfice pour le deuxième trimestre consécutif, signalant un départ réussi de la saison des fêtes, alors que de plus en plus d'Américains achètent dans ses magasins des produits d'épiceries, des vêtements mais aussi des cadeaux de Noël, attirés par des prix moins chers.

Walmart a mis à profit sa taille et son envergure pour garder les prix au plus bas malgré l'inflation, consolidant sa position de choix chez les foyers modestes, tout en attirant des consommateurs aux revenus plus élevés qui cherchent des prix plus compétitifs.

Avec des meilleurs niveaux de stocks, le géant américain a grappillé des parts de marché à ses concurrents ces derniers mois.

Walmart s'attend désormais à un bénéfice par action pour l'exercice 2024 entre 6,40 et 6,48 dollars (5,90 à 5,97 euros) contre 6,36 à 6,46 dollars lors sa prévision précédente.

Les ventes comparables pour l'ensemble de l'année devraient progresser de 5% à 5,5% contre 4% à 4,5% lors de l'estimation précédente.

"Nous sommes excités par le début anticipé des fêtes de fin d'année", a déclaré le directeur général de Walmart, Doug McMillon.

L'accent mis sur les produits du quotidien a permis à l'insigne de se prémunir du ralentissement des dépenses non essentielles.

Plus de la moitié des produits vendus par Walmart sont de la nourriture, des boissons et autres produits de première nécessité, contrairement à son rival Target.

Sa marge bénéficiaire a également augmenté de 32 points au le troisième trimestre, car l'entreprise procède à moins de déstockages que l'année dernière, et grâce à l'allègement des coûts sur la chaîne d'approvisionnement.

Les prévisions optimistes du détaillant font écho à celles de Target, qui a projeté mercredi un bénéfice supérieur aux estimation pour le quatrième trimestre grâce à un contrôle plus strict des stocks.

Walmart s'est aussi attelé à proposer des produits de Noël dans une large gamme de prix pour attirer des consommateurs frappés par l'inflation.

Les ventes comparables, c'est-à-dire les ventes réalisées dans les magasins Walmart aux États-Unis ouverts au moins un an, ont augmenté de 4,9% au cours du troisième trimestre clos le 31 octobre, hors carburant, dépassant de peu les estimations (4,77%). Les ventes en ligne de Walmart ont également augmenté de 15%.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 1,53 dollar par action au troisième trimestre. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,52 dollar par action.

(Siddharth Cavale à New York et Deborah Sophia à Bangalore; version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)