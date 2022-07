Walmart : révision en baisse de ses perspectives

Walmart a fait part lundi soir d'une révision en baisse de ses perspectives pour le deuxième trimestre et l'exercice, principalement en raison des mesures de tarification visant à améliorer les niveaux de stocks aux États-Unis.



Le géant de la distribution estime que la croissance des ventes nettes pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'exercice devrait être d'environ 7,5% et 4,5%, respectivement. Hors cessions, la croissance de l'exercice devrait être d'environ 5,5%.



En termes de BPA ajusté pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'année, Walmart s'attend à des reculs d'environ 8 à 9% et de 11 à 13%, respectivement. Hors cessions, le BPA ajusté pour l'exercice est attendu en baisse de 10 à 12%.



