Le géant de la distribution Walmart s'oppose à l'installation de boutons d'alarme dans les magasins, une mesure que le législateur new-yorkais souhaite imposer en vertu d'une nouvelle loi visant à assurer la sécurité des travailleurs du secteur de la distribution.

Vendredi, le Sénat de l'État de New York a adopté une loi qui obligerait la plupart des grandes chaînes de magasins, dont Walmart, à installer des boutons d'alarme dans leurs magasins new-yorkais afin que les employés puissent y accéder facilement, ou à fournir au personnel des boutons d'alarme portatifs ou activés par des téléphones portables, qui permettent d'appeler les services d'urgence.

Cette loi, qui fait suite aux menaces croissantes de vols et de violences qui pèsent sur les employés des magasins, a déjà été adoptée par l'Assemblée de l'État et doit maintenant être signée par la gouverneure Kathy Hochul. Les associations de commerçants ont critiqué cette loi, notamment parce que l'installation des boutons d'alarme serait coûteuse.

Le responsable des affaires générales de Walmart a déclaré à Reuters que la société s'opposait à l'idée des boutons de panique parce qu'elle pensait qu'il y aurait probablement beaucoup de fausses alarmes.

"Huit fois sur dix, quelqu'un pense qu'il se passe quelque chose, mais ce n'est pas le cas", a déclaré vendredi à Reuters Dan Bartlett, vice-président exécutif de Walmart chargé des affaires générales.

Walmart a déclaré avoir engagé son premier responsable de la sécurité en avril afin d'évaluer la sécurité des travailleurs dans les magasins. Walmart, le plus grand détaillant du pays, exploite 4 700 magasins, dont 98 dans l'État de New York.

La disposition relative au bouton d'alarme de la loi new-yorkaise entrerait en vigueur en 2027 pour les détaillants employant plus de 500 personnes dans le pays.

La législation exigerait également que la plupart des détaillants employant au moins 10 personnes dispensent à leur personnel une formation à la prévention de la violence et à la sécurité.

Walmart n'est pas syndiqué, mais le syndicat des détaillants, grossistes et grands magasins, qui représente plus de 100 000 travailleurs américains, a fait pression pour que le projet de loi entre en vigueur à New York.

Un groupe de lobbyistes de l'industrie du commerce de détail, dont la National Retail Federation et la Food Industry Alliance of New York State, s'y est opposé.

"Les mandats coûteux proposés dans le projet de loi, y compris l'installation de boutons de panique, ne feront que peu, voire rien, pour lutter contre les récidivistes qui entrent dans les magasins avec l'intention de se livrer à des activités illégales telles que le vol à l'étalage et l'agression", a écrit le groupe dans une lettre datée du 28 mai.

Ils ont également approuvé une déclaration du bureau des affaires communautaires du département de la police de New York s'opposant aux boutons de panique. Un comité du conseil municipal de New York a déclaré en 2019 que les appels téléphoniques au 911 sont préférables parce qu'ils donnent aux intervenants des informations vitales que les boutons de panique ne donnent pas.

"Nous nous en tenons à la lettre et avons des inquiétudes quant à l'obligation d'utiliser des boutons de panique", a déclaré samedi à Reuters Michael Durant, PDG de la Food Industry Alliance de l'État de New York.

Lors de la réunion annuelle de Walmart à Bentonville (Arkansas) cette semaine, les actionnaires ont rejeté une proposition des employés des magasins Walmart qui souhaitaient que Walmart procède à un examen indépendant de ses politiques et pratiques en matière de sécurité et de violence sur le lieu de travail. (Reportage de Siddharth Cavale ; Rédaction de Vanessa O'Connell, Gerry Doyle et Cynthia Osterman)