Walmart : trois évènements distincts pour Black Friday

14/10/2020 | 16:51

Walmart va étaler ses offres de ' Black Friday' d'une seule journée à trois évènements distincts tout au long du mois de novembre afin d'éviter que des foules ne se rassemblent dans ses magasins dans le contexte de la pandémie du COVID-19.



Le groupe américain a déclaré que les offres commenceront en ligne le 4 novembre, puis en magasin le 7 novembre, avec une première série d'offres sur les jouets, les produits électroniques et les produits domestiques.



Le deuxième événement de Walmart commencera en ligne le 11 novembre, puis en magasin le 14 novembre, avec de nouvelles offres sur des produits électroniques comme les téléviseurs, les ordinateurs et les tablettes, a déclaré la société.



Walmart va terminer le mois avec un troisième événement qui proposera des offres sur plus d'appareils électroniques, de jouets et de cadeaux dans les domaines de l'habillement et de la maison, ainsi que sur les produits de décoration saisonniers préférés.



En répartissant les offres sur plusieurs jours et en mettant en ligne les offres les plus intéressantes, nous espérons que l'expérience du 'Black Friday' dans nos magasins sera plus sûre et plus facile à gérer pour nos clients, a déclaré Scott McCall, directeur du merchandising de Walmart US.



