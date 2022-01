Walmart : va étendre son service de livraison InHome

Walmart va étendre son service de livraison à domicile. Le groupe a l'intention d'étendre le service d'InHome, passant de 6 millions de ménages à 30 millions de ménages américains d'ici la fin de l'année 2022.



Lancé en 2019, le service de livraison InHome de Walmart est conçu pour livrer des produits d'épicerie frais, des produits essentiels pour tous les jours directement dans le réfrigérateur du client.



Walmart prévoit d'embaucher plus de 3 000 livreurs cette année ainsi que de construire une flotte de fourgonnettes de livraison 100% électriques.



' Identifier des moyens d'aider et économiser du temps et de l'argent est notre objectif, et rien ne le démontre mieux que la livraison InHome, c'est pourquoi nous sommes ravis d'apporter le service d'InHome à encore plus de clients en 2022. ' a déclaré Tom Ward, vice-président, dernier kilomètre chez Walmart U.S.



