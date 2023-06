(Alliance News) - Les marchés boursiers européens - dont Milan ne fait pas exception - devraient ouvrir en baisse vendredi, les places de marché s'accordant à dire que les principales banques centrales maintiendront les taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps que prévu.

"Hier, les marchés européens ont chuté pour la quatrième journée consécutive - entraînés à la baisse par les inquiétudes que les banques centrales examineront attentivement les signes de ralentissement de l'activité économique et donneront la priorité à la lutte contre l'inflation - et semblent prêts à ouvrir en baisse ce matin", a déclaré Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Jeudi, la Banque d'Angleterre a surpris avec une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base, plus importante que prévu, alors que le marché s'attendait à une augmentation de 25 points de base. Toutefois, après la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation, le positionnement sur une augmentation de 50 points de base a augmenté, avec l'espoir qu'une mesure plus agressive permettrait de mieux maîtriser le taux d'inflation annuel du Royaume-Uni.

Ainsi, le FTSE Mib, après avoir clôturé en baisse de 0,7 pour cent à 27 410,08 hier soir, est maintenant en baisse de 170,00 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 22,80 points, le CAC 40 de Paris a perdu 34,00 points et le DAX 40 de Francfort a perdu 106,00 points.

Hier soir, le Mid-Cap a clôturé en baisse de 0,5 pour cent à 42 363,99, le Small-Cap dans le rouge de 0,3 pour cent à 27 065,51, tandis que l'Italie Growth a gagné 0,2 pour cent à 9 077,53.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, hier soir, Saipem a eu du mal, qui a clôturé en queue de liste, abandonnant 2,8%. Parmi les pétrolières, Tenaris a chuté de 1,4%, tout comme Eni.

Terna - en baisse de 0,9% - a rapporté qu'en mai, l'Italie a consommé un total de 24,3 milliards de kWh, en baisse de 6,3% par rapport au même mois en 2022. Les énergies renouvelables ont produit un total de 10,4 milliards de kWh, couvrant 43 % de la demande d'électricité contre 36 % en mai 2022. La production des énergies renouvelables en mai était répartie comme suit : 40 % d'hydroélectricité, 28 % de photovoltaïque, 15 % d'éolien, 13 % de biomasse et 4,4 % de géothermie.

Leonardo a augmenté de 0,3 % après avoir annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord avec Airbus pour la promotion conjointe de systèmes de formation intégrés et le développement de réponses aux futurs défis de la domination aérienne.

Les ventes de Stellantis au mois de mai étant en baisse par rapport à la tendance dans l'UE, l'action a cédé 0,9%.

Telecom Italia a clôturé dans le rouge (2,9 %), le conseil d'administration ayant examiné les rapports des cinq conseillers sur l'offre de rachat de Netco par KKR (23 milliards d'euros) et sur la proposition de Cassa Depositi e Prestiti (19,3 milliards d'euros) avec les Australiens de Macquarie.

Du côté des valeurs moyennes, Tamburi Investment Partners - dans le rouge de 0,2% - a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec la famille Mercati - groupe Aboca - pour investir conjointement dans le développement d'Apoteca Natura, le premier réseau international de pharmacies de bienfaisance, promoteurs d'un concept de santé consciente et d'intégration dans la chaîne des soins de santé. L'investissement sera réalisé par la souscription d'une augmentation de capital dans la nouvelle société Apoteca Natura Investment, une société holding qui détiendra la totalité du capital d'Apoteca Natura. TIP acquerra une participation de 28,57 %, tandis que la famille Mercati conservera la majorité.

Juventus Football Club a gagné 0,7%, après avoir annoncé qu'il a exercé le droit d'option pour l'acquisition définitive de la performance sportive du joueur Arkadiusz Krystian Milik, de l'Olympique de Marseille, pour un montant de 6,3 millions d'euros, payable en trois ans à partir de juillet 2023.

LU-VE a cédé 0,7%, après avoir annoncé jeudi deux nouveautés liées à son plan de développement international vers des zones stratégiques en Chine et aux États-Unis : dans le pays asiatique, la société a conclu un accord pour l'expansion d'une usine de production, tandis qu'à l'étranger, elle a créé LU-VE US Inc, un nom de société qui remplace l'original Zyklus Heat Transfer Inc, une société acquise en 2018.

Piaggio & C. - dans le rouge de 1,6% - a annoncé mercredi avoir conclu une collaboration avec Walt Disney Co pour produire la Disney Mickey Mouse Edition by Vespa. Pour cette collaboration, les Vespa Primavera 50cc, 125cc et 150cc sont teintées de noir, rouge, blanc et jaune : les couleurs de la souris la plus célèbre du monde, née du génie de Disney.

Sesa a progressé de 0,4 % après avoir annoncé jeudi la signature d'un accord de partenariat industriel et l'acquisition, via sa filiale à 100 % Var Group Spa, d'une participation de 55 % dans le capital de Sangalli Tecnologie Srl, renforçant ainsi son expertise dans le secteur de l'Espace Numérique de Travail et de la Collaboration.

Dans le segment des petites capitalisations, Mondo TV a perdu 3,1 % après avoir annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord préliminaire pour la production, avec Voozclub, de la troisième saison de la série Canimals. Les séries précédentes ont été vendues dans de nombreux pays et diffusées sur des chaînes de premier plan telles que ITV, RAI, Canal+, Hulu et Netflix.

Edison Rsp - dans le vert de 0,6% - a annoncé mercredi que la nouvelle facilité de crédit renouvelable d'un milliard d'euros pour couvrir le fonds de roulement, signée le 13 mars avec un pool de banques comprenant BNL BNP Paribas, BPER Banca, Intesa Sanpaolo et UniCredit, est devenue effective le 20 juin.

Le conseil d'administration d'Esprinet, qui a clôturé en baisse de 1,0%, a décidé mercredi d'approuver un programme d'Euro Commercial Paper pour l'émission d'une ou plusieurs séries d'Euro Commercial Papers à placer auprès d'investisseurs qualifiés.

Le programme ECP aura une durée de trois ans et un montant total maximum de 300 millions d'euros, tel que repris de temps en temps après le remboursement des euro commercial papers.

Parmi les PME, Fenix est resté en bas de l'échelle et a cédé 24%, tandis que Bellini Nautica s'en est mieux sorti, avec une hausse de 9,0%.

CrowdFundMe a cédé 2,4 %, après avoir annoncé mercredi qu'il avait nommé CFO SIM Spa en tant que conseiller en croissance d'Euronext à compter du 21 juillet. CFO SIM prend le relais d'Integrae SIM Spa, qui sera EGA jusqu'au 20 juillet.

A New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé marginalement dans le rouge, le Nasdaq a progressé de 1,0%, tandis que le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,4%.

En Asie, avec seulement le Nikkei, la clôture a été négative de 1,5 %.

Parmi les devises, l'euro s'échangeait à 1,0929 USD contre 1,0955 USD à la clôture des marchés boursiers européens jeudi. En revanche, la livre vaut 1,2711 USD contre 1,2743 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 73,22 USD contre 74,43 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 915,83 USD l'once contre 1 923,35 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier économique de vendredi, les indices PMI manufacturiers pour l'Espagne, l'Allemagne, la France, la zone euro et le Royaume-Uni seront publiés entre 0915 CEST et 1000 CEST.

Outre-mer, les mêmes données pour les États-Unis seront publiées à 1545 CEST.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

