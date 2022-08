En Inde, Disney a obtenu les droits TV et numériques pour les événements mondiaux du Conseil international du cricket, masculin et féminin, jusqu'à fin 2027, pour un montant non divulgué. Pour rappel, le groupe a perdu pour cinq ans les droits de diffusion en continu de l'Indian Premier League, le championnat de cricket le plus populaire du pays, qui propose des matchs plus courts et plus adaptés à la télévision.

A voir ici :