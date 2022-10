Disney a nommé un nouveau membre au conseil d'administration, dans le cadre d'un accord avec l'investisseur activiste Daniel Loeb, en la personne de Carolyn Everson, une habituée des médias et des techs. En échange, Third Point, le fonds spéculatif de Loeb, s'engage à ne pas acheter plus de 2 % des actions en circulation de Disney ni à nommer de nouveaux administrateurs.

