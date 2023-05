DeSantis signe un projet de loi permettant au conseil de Floride d'annuler les accords avec Disney

En vertu de ce projet de loi, qui a été adopté par le corps législatif contrôlé par les républicains, le Central Tourism Oversight District Board - dont les membres sont nommés par M. DeSantis - peut annuler tous les accords signés jusqu'à trois mois avant la création du conseil.

La législature a créé ce conseil en février pour remplacer le Reedy Creek Improvement District, contrôlé par Disney, afin de superviser le développement des 10 120 hectares entourant Walt Disney World, arrachant ainsi le contrôle à la société pour le confier à M. DeSantis.

La société Walt Disney Co, premier employeur du centre de la Floride, et le gouverneur républicain sont en conflit depuis l'année dernière, lorsque Disney a critiqué une nouvelle loi de l'État interdisant l'enseignement de la sexualité et de l'identité de genre dans les classes pour les enfants les plus jeunes.

M. DeSantis, qui devrait déclarer sa candidature à la présidence des États-Unis dans les semaines à venir, a attaqué à plusieurs reprises le "Disney réveillé" dans des remarques publiques, le qualifiant de libéral.

Avant que les personnes nommées par M. DeSantis ne prennent les rênes du conseil d'administration, l'entreprise a fait adopter des modifications à l'accord sur le district fiscal spécial qui ont limité l'action du nouvel organe pendant des décennies.

En avril, le nouvel organe de surveillance a déclaré que les plans de Disney concernant l'expansion potentielle de Disney World n'étaient pas conformes à la législation de l'État et a déclaré l'accord nul et non avenu.

Le même jour, Disney a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral, accusant M. DeSantis d'utiliser illégalement le pouvoir gouvernemental pour punir l'entreprise d'avoir exercé son droit à la liberté d'expression.

Le conseil d'administration du Central Florida Tourism Oversight District a réagi en déposant sa propre plainte devant un tribunal de l'État, affirmant qu'il s'agissait d'annuler des "accords de coulisse" favorables à Disney.