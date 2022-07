Disney choisit Kristen Finney pour diriger la curation du contenu international

En tant que vice-présidente exécutive, Mme Finney travaillera à la mise en place d'une équipe chargée de suivre et d'évaluer "les besoins et la pertinence du contenu pour Disney+ et Star/Star+", a déclaré la société dans un communiqué.

Le groupe international de contenu et d'opérations est dirigé par Rebecca Campbell, qui a pris ses fonctions en janvier.

Le hub a été créé pour alimenter la croissance de Disney+, Hulu et Star+, Disney ayant augmenté ses investissements dans le contenu local, à l'image de la stratégie de Netflix.