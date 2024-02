Walt Disney a largement dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices mercredi, grâce aux résultats records de ses parcs à thème et à la poursuite de ses efforts de réduction des coûts, même si le chiffre d'affaires n'a pas été à la hauteur des estimations des analystes.

Le conseil d'administration de Disney a également autorisé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars pour l'exercice en cours et a déclaré un dividende de 45 cents par action, payable le 25 juillet aux actionnaires inscrits au registre le 8 juillet. Cela représente une augmentation de 50 % par rapport au dividende versé en janvier.

La société a enregistré un bénéfice de 1,22 dollar par action, hors certains éléments, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 99 cents par action pour la période allant d'octobre à décembre.

Les recettes trimestrielles ont été comparables à celles de l'année précédente, à 23,5 milliards de dollars, mais inférieures aux prévisions de 23,6 milliards de dollars.

Disney a déclaré avoir réduit les coûts de 500 millions de dollars dans l'ensemble de ses activités au cours du trimestre, et être en bonne voie pour atteindre ou dépasser les 7,5 milliards de dollars d'économies d'ici la fin de l'exercice fiscal en cours.

La société subit la pression de l'investisseur activiste Nelson Peltz, qui cherche à obtenir des bénéfices comparables à ceux de Netflix pour son activité de streaming, une meilleure performance de ses films au box-office et davantage de détails sur ses projets visant à faire d'ESPN une plateforme numérique dominante.

"Il y a tout juste un an, nous avons présenté un plan ambitieux visant à ramener la Walt Disney Company à une période de croissance soutenue et de création de valeur pour les actionnaires", a déclaré Bob Iger, PDG de Disney, dans un communiqué. "Nos excellentes performances au cours du dernier trimestre démontrent que nous avons franchi le cap et que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de croissance pour notre entreprise".

L'unité Experiences de la société, qui comprend les parcs à thème et les produits de consommation, a enregistré un chiffre d'affaires, un bénéfice d'exploitation et des marges d'exploitation records.

Disney a réaffirmé ses prévisions selon lesquelles son activité de diffusion en continu serait rentable d'ici septembre. Il a réduit les pertes d'exploitation liées à la diffusion en continu à 138 millions de dollars au cours du trimestre, ce qui représente une amélioration considérable par rapport à l'année dernière, où les pertes s'élevaient à près d'un milliard de dollars. Le revenu mensuel moyen par utilisateur de Disney+, hors Inde, a augmenté de 14 cents.

Le service de streaming Disney+ a perdu 1,3 million d'abonnés, soit près du double de la perte de 700 000 prévue par les analystes, après une augmentation de prix en octobre.

La société a prévu de gagner entre 5,5 et 6 millions d'abonnés Disney+ au cours du deuxième trimestre, avec une dynamique positive des revenus par utilisateur.

L'activité de streaming de l'unité Divertissement, qui comprend également Hulu et Disney+ Hotstar en Inde, a enregistré un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars, soit un peu plus que les prévisions et une amélioration de 15 % par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires global du segment Divertissement, qui englobe les activités traditionnelles de Disney dans le domaine de la télévision, de la diffusion en continu et du cinéma, a chuté de 7 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 9,98 milliards de dollars.

Les résultats ont été tirés vers le bas par la baisse des recettes publicitaires d'ABC et la diminution des redevances liées à la perte continue d'abonnés au câble, partiellement compensées par la réduction des coûts de programmation liés aux grèves d'Hollywood. La faible performance au box-office des films "The Marvels" et "Wish", comparée aux bons résultats de l'année précédente de "Black Panther : Wakanda Forever" et "Avatar : The Way of Water", a entraîné une perte pour les ventes de contenu et les licences.

La division sportive de Disney, qui comprend ESPN, le service de streaming ESPN+ et Star in India, a enregistré un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars, soit une hausse de 4 % par rapport à l'année précédente, mais une perte d'exploitation de 103 millions de dollars imputable à l'aggravation de la perte de Star in India.

Les résultats des parcs à thème ont été soutenus par l'ouverture de l'attraction World of Frozen à Hong Kong Disneyland et de Zootopia à Shanghai Disney Resort. L'augmentation de la fréquentation de ces parcs a permis de compenser la baisse enregistrée à Walt Disney World, à Orlando, en Floride. L'unité a déclaré un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars et un résultat d'exploitation de 3,1 milliards de dollars. (Reportage de Dawn Chmielewski et Lisa Richwine à Los Angeles, complété par Akash Sriram et Pushkala Aripaka à Bengaluru, et édité par Peter Henderson, Kenneth Li et Matthew Lewis)