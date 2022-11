Disney+ gagne des abonnés mais creuse ses pertes

San Francisco (awp/afp) - Disney+ compte désormais 164,2 millions d'abonnés, une progression de 12 millions par rapport à la fin juin, signe que la plateforme lancée il y a trois ans continue de croître rapidement malgré la crise économique.

Cette hausse était plus forte qu'attendue par le marché, mais les services de streaming du groupe californien (Disney+, ESPN+ et Hulu) ont plus que doublé leurs pertes opérationnelles sur un an, à 1,47 milliard de dollars pour la période de juillet à septembre.

En tout, Disney a déçu avec des revenus de 20,1 milliards de dollars et des profits à 162 millions, en hausse sur un an, mais inférieurs aux attentes.

Le marché escomptait un chiffre d'affaires de 21,27 milliards de dollars et un bénéfice net de 797 millions.

Le titre du Royaume enchanté perdait environ 6% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse mardi.

"En réalignant nos coûts, et en générant des bénéfices grâce à la hausse des prix (des abonnements, NDLR) et avec notre formule avec publicité pour Disney+, nous pensons être sur le chemin pour rendre l'activité de streaming rentable", a déclaré Bob Chapek, le patron de la société, cité dans le communiqué de résultats.

Il a confirmé mardi que Disney+ devrait parvenir à la rentabilité en 2024.

Sa branche "parcs d'attraction, expériences et produits dérivés" a généré 7,4 milliards de revenus, en augmentation de 36% sur un an, au quatrième trimestre de son exercice décalé.

Un résultat "record" a indiqué Bob Chapek pendant la conférence aux analystes.

Le géant du divertissement bénéfice de la sortie de pandémie et de l'appétit des consommateurs pour les voyages et les sorties après une longue période de restrictions sanitaires liées au Covid-19.

Netflix et Disney+ sont sur le point de lancer une offre d'abonnement moins chère mais avec publicité, pour attirer encore plus de spectateurs mais aussi diversifier leurs sources de revenus.

Netflix a coupé l'herbe sous le pied de son concurrent en avançant l'activation de sa nouvelle formule au mois de novembre.

Le vétéran et leader du secteur a connu un premier semestre difficile, perdant près de 1,2 million d'abonnés, mais a rebondi cet été, avec quelque 2,4 millions d'abonnés supplémentaires.

Son abonnement le moins cher coûte désormais 6,99 dollars par mois aux États-Unis, contre 9,99 dollars sans pub.

Disney+ doit lancer sa propre offre avec de la publicité le 8 décembre, pour 7,99 dollars par mois, tandis que son abonnement de base sans publicité passe à 10,99 dollars.

Lancé fin 2019 comme un boulet de canon sur la scène du streaming, Disney+ devrait dépasser les 108 millions de spectateurs américains d'ici la fin de l'année, selon les chiffres du cabinet Insider Intelligence.

La plateforme captera ainsi plus de 45% des utilisateurs américains de services de streaming, derrière YouTube, Netflix, Amazon et Hulu (qui appartient à Disney).

