Disney : nouvelle vice-présidente communications mondiales

Walt Disney Company a annoncé hier soir la nomination avec effet immédiat de Kristina Schake au poste de vice-présidente exécutive en charge des Communications mondiales.



Outre ce rôle de responsable de la stratégie et des opérations de communication mondiales, Kristina Schake assumera également la fonction de porte-parole de la société.



Il y a quelques mois, Kristina Schake avait été nommée par le président Biden pour diriger la campagne nationale d'éducation au sujet du vaccin Covid. Auparavant, elle a aussi travaillé comme directrice des communications mondiales pour Instagram.



En 2016, Kristina Schake était nommée directrice adjointe des communications pour la campagne présidentielle de 2016 d'Hillary Clinton avant de servir dans l'administration Obama en tant qu'assistante spéciale du président et directrice des communications de la Première Dame.



