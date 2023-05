Disney réduit ses pertes dans le domaine du streaming et la résurgence de ses parcs stimule ses résultats

Walt Disney Co a réduit les pertes de son unité de médias en continu de plus de 400 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, a déclaré la société mercredi en publiant des résultats conformes aux attentes de Wall street.

Une augmentation des prix et une réduction des dépenses de marketing ont contribué à améliorer les performances de l'unité de streaming, qui a terminé le trimestre janvier-mars avec une perte d'exploitation de 659 millions de dollars. Au cours du trimestre précédent, la division avait perdu 1,1 milliard de dollars.

Dans l'ensemble, le bénéfice dilué par action s'est élevé à 93 cents, ce qui correspond à la prévision consensuelle des analystes interrogés par Refinitiv. Le chiffre d'affaires a atteint 21,82 milliards de dollars, soit un peu plus que les prévisions des analystes (21,79 milliards de dollars).

Les parcs à thème de la société ont continué à attirer des visiteurs, la croissance de Shanghai Disney Resort, de Disneyland Paris et de Hong Kong Disneyland Resort ayant contribué à augmenter le bénéfice d'exploitation de l'unité de 23 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,2 milliards de dollars.

"Nous sommes satisfaits de nos réalisations ce trimestre, notamment de l'amélioration des performances financières de notre activité de streaming, qui reflètent les changements stratégiques que nous avons opérés dans l'ensemble de l'entreprise afin de réorienter Disney vers une croissance et un succès durables", a déclaré Bob Iger, directeur général, dans un communiqué.

Le nombre total d'abonnés au service phare Disney+ a baissé de 4 millions par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 157,8 millions.

La plupart des défections concernent le service Hotstar proposé par Disney+ en Inde, qui a perdu les droits de diffusion des matchs de cricket de l'Indian Premier League. Disney a également perdu 300 000 clients aux États-Unis et au Canada, où il a augmenté ses prix en décembre dernier.

La directrice financière Christine McCarthy avait prévenu en février que la société s'attendait à des annulations "légèrement plus élevées" en raison de l'augmentation des prix.

Wall street fait pression sur les entreprises de médias pour qu'elles réalisent des bénéfices sur les milliards de dollars qu'elles ont déversés dans le streaming ces dernières années pour concurrencer Netflix Inc.

M. Iger, qui est sorti de sa retraite en novembre pour s'attaquer aux problèmes de l'entreprise, a annoncé en février une refonte qui comprenait la promesse d'éliminer 5,5 milliards de dollars de coûts, en partie grâce à 7 000 suppressions d'emplois.

Alors que Disney tente de développer la diffusion en continu, son activité de télévision traditionnelle se heurte à des obstacles. Le bénéfice d'exploitation des réseaux linéaires a baissé de 35% par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,8 milliard de dollars, en partie en raison de la hausse de la programmation sportive et des coûts de production liés aux College Football Playoffs et à la NFL chez ESPN, et de la baisse des recettes publicitaires chez ABC et dans les stations de télévision qu'elle possède.