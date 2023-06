Doubles numériques, fausses bandes-annonces : L'IA inquiète les acteurs hollywoodiens avant les négociations collectives

L'intelligence artificielle a permis à des personnes ne disposant pas de vrais acteurs et de ressources bien inférieures à celles des grands studios hollywoodiens de générer les fausses bandes-annonces, alimentant ainsi le débat sur la question qui sera sur la table des négociations lorsque le syndicat d'acteurs SAG-AFTRA entamera les négociations sociales avec les studios le 7 juin.

L'IA a déjà divisé les studios et les scénaristes de cinéma et de télévision en grève, qui veulent avoir l'assurance que la technologie émergente ne sera pas utilisée pour générer des scénarios.

SAG-AFTRA veut s'assurer que ses membres puissent contrôler l'utilisation de leurs "doubles numériques" et que les studios paient les acteurs réels de manière appropriée, a déclaré Duncan Crabtree-Ireland, négociateur en chef du syndicat.

"Le nom, l'image, la voix, la personnalité de l'acteur sont le fonds de commerce de l'acteur", a déclaré M. Crabtree-Ireland. "Il n'est vraiment pas juste que les entreprises tentent d'en tirer profit et de ne pas rémunérer équitablement les artistes-interprètes lorsqu'ils utilisent leur personnalité de cette manière.

Tom Cruise et Keanu Reeves ont déjà fait l'objet de deepfakes non autorisés largement diffusés - des vidéos réalistes mais fabriquées par des algorithmes d'IA. Keanu Reeves a qualifié cette technologie d'"effrayante", notamment parce qu'elle peut être déployée sans l'intervention des acteurs.

L'intérêt pour l'IA générative a explosé au niveau mondial après le lancement en novembre de ChatGPT, l'application à la croissance la plus rapide de tous les temps, par OpenAI, soutenue par Microsoft Corp. Les régulateurs américains et européens ont exigé des garde-fous pour éviter la désinformation, la partialité, la violation des droits d'auteur et l'atteinte à la vie privée.

Les acteurs et les scénaristes envisagent divers scénarios dans lesquels les studios pourraient essayer de réduire les coûts et d'augmenter les recettes en utilisant l'IA générative, qui peut être alimentée par du matériel existant et produire du nouveau contenu. Cette technologie est déjà utilisée pour effacer les marques d'âge ou modifier les mouvements de la bouche afin de les synchroniser avec les mots lorsque les programmes sont doublés dans différentes langues.

L'acteur Leland Morrill a déclaré avoir travaillé sur des plateaux de tournage où il était entouré de caméras prenant des photos sous tous les angles.

"Avec ce type de contenu, ils peuvent vous utiliser pour une partie, puis créer le reste du personnage, et alors nous ne sommes plus sur le plateau et personne n'est payé", a déclaré M. Morrill lors d'un rassemblement multisyndical à Los Angeles.

Justine Bateman, productrice, scénariste et ancienne actrice de "Family Ties", est diplômée en informatique et a tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'IA. Selon elle, les entreprises pourraient permettre aux fans de réaliser leur propre film "Star Wars" et de s'y ajouter moyennant un supplément.

Ou encore, un studio pourrait prendre des séquences d'une émission de télévision populaire des années 1980, comme "Family Ties", et en faire une nouvelle saison avec l'IA.

VOUS ÊTES PLUS JEUNE

Certains acteurs ont donné leur accord pour des utilisations spécifiques de l'IA.

Le prochain film "Indiana Jones" comporte des scènes où Harrison Ford, âgé de 80 ans, paraît 40 ans plus jeune. Il a expliqué que Lucasfilm, la société de Walt Disney Co, avait utilisé des images de son visage tournées dans les films "Indiana Jones" dans les années 1980.

"C'est fantastique", a déclaré Harrison Ford lors d'une interview avec l'animateur de fin de soirée Stephen Colbert, à propos de son apparence juvénile à l'écran.

James Earl Jones, aujourd'hui âgé de 92 ans, a accepté que l'IA reproduise la voix menaçante qu'il donnait à Dark Vador, selon Vanity Fair, afin que le personnage puisse continuer à vivre. L'IA a aidé Disney à faire jouer la regrettée Carrie Fisher dans le film "The Rise of Skywalker" de 2019, avec la bénédiction de sa fille.

Mme Crabtree-Ireland, de la SAG-AFTRA, a déclaré que les acteurs étaient plus ou moins à l'aise avec l'utilisation de l'IA, raison pour laquelle le syndicat plaidera en faveur d'un consentement éclairé lors des discussions avec l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), le groupe qui représente Disney, Netflix Inc. et d'autres studios.

Un représentant de l'AMPTP n'a fait aucun commentaire sur sa position concernant l'utilisation de l'IA avec les acteurs.

Lors des négociations avec la Writers Guild of America (WGA), l'AMPTP a proposé de discuter du sujet une fois par an, ce que la Guild a considéré comme une tentative d'éluder la question. La WGA est en grève depuis le 2 mai à propos de l'IA et de la rémunération.

Si SAG-AFTRA ne parvient pas à conclure un accord sur l'IA et d'autres questions, les acteurs pourraient également se mettre en grève, ce qui accentuerait la pression sur les studios. Avant les négociations, les dirigeants de la SAG-AFTRA ont demandé à leurs membres de les autoriser à déclencher une grève si nécessaire. Le vote sur l'autorisation de grève se termine lundi.

Les deux syndicats souhaitent que des garanties soient mises en place avant que l'IA ne soit utilisée à grande échelle.

M. Bateman, ancien membre du conseil d'administration de la SAG, considère l'IA comme une "imitation automatique" qui pourrait déboucher sur un avenir rempli de divertissements du passé.

"Je ne veux pas vivre dans ce monde", a déclaré M. Bateman. "Quel est le prochain genre cinématographique ? Quel est le prochain genre musical ? Vous ne verrez jamais rien de tel si nous utilisons tous l'IA".