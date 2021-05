Electronic Arts termine son année de pandémie en petite forme

San Francisco (awp/afp) - L'éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts (EA) a terminé l'année de pandémie, fructueuse pour l'industrie du divertissement depuis son salon, avec des résultats financiers stables par rapport à l'année précédente. D'avril 2020 à fin mars 2021, le groupe a réalisé 5,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit 1,66% de plus sur un an, d'après un communiqué publié mardi.

A 837 millions de dollars (750,96 millions de francs suisses), son bénéfice net annuel est néanmoins supérieur à celui escompté (742 millions de dollars). Quant aux réservations numériques (le montant de produits transmis de façon numérique, l'indicateur privilégié du secteur), elles sont ressorties à près de 6,2 milliards de dollars sur l'année fiscale 2021, en hausse de 15% en rythme annuel.

EA prenait 0,9% à Wall Street lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse. Outre son célèbre jeu de foot Fifa, Electronic Arts est aussi connu pour Apex Legends, un jeu de tir et de survie qui compte désormais plus de 100 millions de joueurs sur console et PC. La saison 8, sortie début février, en est déjà à 12 millions de joueurs hebdomadaires en moyenne.

La saison 4 du jeu de simulation Les Sims rassemble de son côté quelques 36 millions de joueurs. "Pour l'année fiscale 2022, nous allons accélérer notre lancée avec l'expansion de nos franchises qui font un carton sur d'autres plateformes et d'autres zones géographiques, beaucoup de nouveaux contenus et des acquisitions récentes qui vont générer de la croissance supplémentaire", a commenté Andrew Wilson, le patron de la société cité dans le communiqué.

Début février, EA a annoncé l'acquisition de Glu Mobile, un développeur de jeux pour smartphones et tablettes, pour 2,1 milliards de dollars. Fondé en 2001 et basé à San Francisco en Californie, Glu édite des titres comme Deer Hunter (simulation de chasse), Design Home (jeu de décoration d'intérieur) ou encore le jeu de rôle Disney Sorcerer's Arena.

Au quatrième trimestre de son exercice décalé (janvier-mars), EA a vu ses revenus baisser légèrement sur un an (1,35 milliard de dollars au lieu d'1,39 début 2020), à cause des ventes de jeux vidéo. Les recettes liées aux services associés, produits dérivés, transactions en ligne, etc, ont elles un peu progressé, à 1,1 milliard.

"La bonne forme de nos services de jeu en direct nous fournit une fondation solide pour l'année en cours", a assuré Blake Jorgensen, directeur financier et des opérations du groupe.

afp/vj