Fitch abaisse à son tour la note du géant endetté Evergrande

Pékin (awp/afp) - Evergrande, un des groupes privés les plus endettés de Chine, a vu mercredi sa note abaissée par l'agence de notation Fitch, juste après Moody's la veille. Fitch fait part d'un risque "très élevé" de défaut de paiement.

Géant chinois de l'immobilier, le groupe dit employer 200'000 personnes et générer indirectement 3,8 millions d'emplois dans le pays. Une potentielle liquidation aurait des conséquences considérables, non seulement sur l'économie chinoise mais aussi en matière de stabilité sociale.

Certains propriétaires qui ont payé en avance pour la construction de leur logement risquent de ne jamais pouvoir en bénéficier. L'agence de notation Fitch a annoncé mercredi avoir abaissé la note de solidité d'Evergrande d'un cran, de "CCC+", synonyme de défaut de paiement "possible", à "CC", pour "probable".

Il s'agit de l'une des notes financières les plus mauvaises pouvant être attribuée par une agence de notation. Cette note traduit le "risque élevé de défaut de paiement [d'Evergrande] en raison de liquidités limitées, d'une baisse des ventes, de la pression des fournisseurs et sous-traitants pour le règlement des arriérés [du groupe] et d'avancées limitées en termes de cession d'actifs", estime Fitch.

Après Moody's

Mardi, l'agence Moody's avait elle aussi abaissé d'un cran la note d'Evergrande, estimant que l'entreprise se rapprochait du défaut de paiement. Les déboires d'Evergrande ont fait chuter mercredi le prix de ses actions à leur plus bas niveau depuis l'arrivée du groupe à la Bourse de Hong Kong, il y a 12 ans.

Récemment, plusieurs sous-traitants et fournisseurs se sont plaints de ne pas être payés. Et Evergrande a indiqué le mois dernier être "en discussion" pour céder certaines entités du groupe. A court de liquidité, Evergrande propose par ailleurs d'importantes remises pour se débarrasser d'appartements.

Evergrande a indiqué en août que son passif s'élevait à 1,97 milliard de milliards de yuans (257,3 milliards d'euros) et l'entreprise avait admis présenter "des risques de défaut de paiement sur des emprunts". Outre l'immobilier, le groupe est également présent dans l'automobile. Fondé en 2019 avec l'ambition de révolutionner l'électrique, Evergrande Auto ne commercialise toutefois pour l'heure aucun véhicule.

Evergrande a par ailleurs investi dans le tourisme, internet, le numérique, les assurances et les parcs de loisirs pour enfants, voulus "plus grands" que ceux de Disney. Il est également propriétaire d'un club de football: le Guangzhou FC (ex-Guangzhou Evergrande), basé à Canton (sud de la Chine) et entraîné par le champion du monde italien Fabio Cannavaro.

afp/vj