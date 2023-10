Skydance Sports a nommé jeudi Jason Reed, ancien cadre de Walt Disney, à la tête du studio de production, qui est une coentreprise entre Skydance Media et la National Football League (NFL).

Reed, qui a produit des films tels que "Kingdom of the Planet of the Apes" et l'adaptation cinématographique en prise de vue réelle de "Mulan" de Disney, dirigera l'ensemble des opérations ainsi que le développement et la production du contenu sportif du studio.

Vétéran de Disney depuis près de deux décennies, M. Reed a supervisé la production de films et la gestion des franchises au sein du conglomérat mondial des médias et du divertissement jusqu'en 2012.

Skydance Sports a été créé en novembre de l'année dernière, un mois seulement après que sa société mère, Skydance Media, a levé 400 millions de dollars lors d'un tour de table mené par KKR & Co pour financer son expansion dans le domaine du sport.

Depuis, le studio spécialisé dans le sport a produit des titres tels que "NFL Draft : The Pick Is In" et "Air", un film sur la création de la marque Nike Air Jordan.

Skydance Media a été fondé en 2010 par David Ellison, fils du cofondateur d'Oracle, Larry Ellison. (Reportage d'Arsheeya Bajwa à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)