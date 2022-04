L'avantage fiscal en Floride que Disney pourrait perdre

La désignation de Disney a permis à l'entreprise de contrôler la zone comprenant et entourant Walt Disney World, qui comprend un ensemble de parcs à thème, d'hôtels, de terrains de golf et d'autres lieux de divertissement.

Voici ce qui est en jeu pour Disney :

Qu’est ce que le district fiscal spécial ? Et pourquoi a-t-il été créé ?

La législature de l'État de Floride a créé le Reedy Creek Improvement District en 1967 pour promouvoir le développement de Walt Disney World sur une parcelle de 38,5 miles carrés de pâturages et de marécages dans le centre de la Floride.

Quels avantages le district fiscal spécial procure-t-il aujourd’hui à Disney ?

Disney paie des impôts au Reedy Creek Improvement District et aux deux comtés que son complexe chevauche, Orange et Osceola. Le district, à son tour, fournit des services, notamment en matière de lutte contre les incendies, de services médicaux d'urgence, de traitement de l'eau et des eaux usées, et peut émettre des obligations municipales pour financer des projets d'infrastructure, ce qui s'accompagne d'avantages fiscaux.

Dans la pratique, l'arrangement permet à Disney de contrôler les services municipaux et d'être autonome en ce qui concerne l'utilisation et le développement des terrains, en les exemptant de certaines réglementations.

Quel est l'impact de la dissolution du district sur Disney ? La société devra-t-elle payer plus d'impôts ou le parc coûtera-t-il plus cher à exploiter ?

Walt Disney World a payé 780,3 millions de dollars en taxes d'État et locales en 2021. La dissolution du district signifierait que la société ne pourrait plus financer les améliorations par le biais d'obligations municipales, qui comportent des avantages fiscaux. On ne sait pas ce que cela signifierait pour les coûts d'exploitation de Disney.

Quel est l'impact sur les comtés et les contribuables de Floride ? Disney peut-il contester la décision ?

La législation pourrait finir par augmenter la charge fiscale des résidents d'Orange et d'Osceola, qui devraient payer la facture de tous les services que Disney paie par l'intermédiaire du district spécial, notamment les routes, les services d'incendie et l'eau. Ils pourraient également avoir à payer la facture de 58 millions de dollars pour le service de la dette.

Pourquoi le gouverneur de Floride et la législature contrôlée par les républicains veulent-ils démanteler le district ?

Cette décision marque le point culminant d'une querelle entre la société et DeSantis, qui a commencé à cibler Disney après qu'elle a critiqué la législation qui interdit toute discussion en classe sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans les écoles primaires de l'État et interdit les enseignements "non appropriés à l'âge" pour les autres classes.