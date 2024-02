Lorsque les stars sont revenues sur le tapis rouge début janvier, après deux grèves meurtrières, pour célébrer le succès d'Oppenheimer et de Succession, tout le monde avait à l'esprit une menace existentielle : Hollywood est en train de rétrécir.

L'ère de l'apogée de la télévision est révolue, ont déclaré 17 dirigeants d'entreprises de divertissement, agents et banquiers qui se sont entretenus avec Reuters. De la diminution du nombre de séries et de films originaux à l'examen plus approfondi des budgets, en passant par la réduction des bénéfices des salles de cinéma, les responsables ont déclaré que les industries de la télévision et du cinéma s'adaptaient à des réalités économiques plus sobres.

La grande contraction est à nos portes, a déclaré un vétéran de la télévision, sous couvert d'anonymat. Je pense qu'il y aura une réduction significative de la quantité de contenu et du montant dépensé pour le contenu.

L'histoire de la contraction figurera en bonne place lorsque Walt Disney , Warner Bros Discovery et Fox présenteront leurs résultats trimestriels ce mois-ci. C'est aussi la toile de fond des discussions sur les fusions dans le secteur des médias, dont la plus récente est la vente entre le propriétaire de Paramount Global et le PDG de Skydance Media, David Ellison, le magnat des médias dont le studio a coproduit Top Gun : Maverick.

L'analyste TD Cowen a estimé que la publicité sur les chaînes de télévision et le câble serait en baisse de 7 % en 2023 par rapport à l'année précédente, avec une baisse totale de la publicité de 11,7 % chez Disney, selon LSEG. Warner Bros Discovery a fait état d'une baisse de 13 % de la publicité pour les neuf premiers mois de 2023. À l'instar de la presse écrite et de la radio, la télévision traditionnelle a été vidée de sa substance par la publicité numérique.

Les perspectives pour 2024 ne sont guère meilleures. TD Cowen prévoit que les recettes publicitaires de la télévision par satellite et par câble diminueront encore de 7 %. Même si les entreprises de médias développent leurs activités de publicité numérique, le secteur en déclin de la télévision traditionnelle représente toujours 80 % de leurs recettes publicitaires totales, selon TD Cowen.

Les services de diffusion en continu, qui étaient censés porter le secteur vers l'avenir, peinent également à atteindre la rentabilité après des années de dépenses inconsidérées. Alors que le secteur entre dans ce que MoffettNathanson décrit comme le troisième acte des guerres du streaming, les dépenses de production tomberont en dessous des niveaux de 2022, lorsque la concurrence a stimulé des investissements "jamais durables".

Selon TD Cowen, la plupart des services de diffusion en continu facturent davantage tout en proposant moins de nouveaux contenus, ce qui alimente le scepticisme quant à leur stratégie à long terme.

Le nombre total de séries scénarisées devrait diminuer considérablement par rapport à l'apogée de 633 émissions diffusées en 2022. La combinaison des grèves hollywoodiennes et des dépenses limitées a freiné la production l'année dernière, avec seulement 481 séries américaines diffusées en 2023, selon les données de la société d'études de marché Ampere Analysis.

Même Netflix, leader du marché, a réduit de plus d'un tiers le nombre de séries scénarisées qu'il a diffusées entre 2022 et 2023, selon Ampere. Le service de streaming rentable, qui a enregistré une hausse record du nombre d'abonnés au quatrième trimestre, n'a pas souhaité faire de commentaires.

Les cadres qui ont parlé à Reuters ont déclaré que l'industrie pourrait se débarrasser d'un plus grand nombre de séries scénarisées et atteindre la barre des 300 émissions dans les années à venir.

En 2024, le box-office national continuera à ressentir l'impact des grèves des acteurs et des scénaristes, avec seulement 90 films proposés pour une sortie en salle cette année, contre une centaine en 2023, selon MoffettNathanson. Avec une liste de films chargée d'histoires et de personnages non testés, les ventes au box-office américain devraient s'élever à 8 milliards de dollars en 2024, soit une baisse de 10 % par rapport à 2023 et de 30 % par rapport à 2019.

NOUVEL ORDRE MONDIAL

L'industrie ralentit, selon les dirigeants. Les responsables du développement prennent plus de temps pour donner le feu vert à des séries, même pour des projets de showrunners établis comme Ronald D. Moore, qui a notamment produit For All Mankind et Outlander.

Les budgets de production se contractent, y compris pour le service de diffusion en continu Apple TV+, dont la société mère, Apple, qui dispose d'une trésorerie abondante, se targue d'une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars. Ces deux exemples sont rapportés ici pour la première fois.

Les séries qui ne parviennent pas à attirer le public sont annulées plus rapidement, comme la série de Disney+ American Born Chinese, adaptation d'un roman graphique révolutionnaire mettant en scène deux lauréats d'un Oscar, Michelle Yeoh et Ke Huy Quan.

Un agent de télévision chevronné a qualifié cette évolution de nouvel ordre mondial, avec des saisons plus courtes et moins d'épisodes par saison.

Fox cherche à réduire les dépenses pour une série de prestige à 4,5 millions de dollars par épisode, au lieu de 10 millions de dollars. Chez Disney, où le PDG Bob Iger lutte contre les actionnaires activistes, les cadres chargés du développement font l'objet d'un examen plus approfondi.

Ils sont tous un peu effrayés à l'idée de ce qu'il faut faire ensuite, a déclaré un éminent gestionnaire de talents.

"LA LASSITUDE DES SUPER-HÉROS

L'industrie cinématographique connaît sa propre crise existentielle, car des formats autrefois fiables sont tombés à plat au box-office. Un chef de studio de longue date a déclaré qu'il entendait parler depuis des années de la lassitude des super-héros, qui s'est manifestée de manière flagrante l'année dernière, lorsqu'un cortège de films à gros budget mais mal accueillis, tels que The Marvels, Shazam : Fury of the Gods et The Flash, n'ont pas répondu aux attentes.

En réponse, les initiés de l'industrie affirment que les studios se concentreront sur des projets moins nombreux mais plus ambitieux, susceptibles d'avoir un impact culturel et un impact sur le box-office de la taille d'Oppenheimer et Barbie. Les deux films ont contribué à soutenir le box-office de 2023, où les franchises bien établies n'ont pas fait recette.

Vous devez avoir un spectacle, a déclaré un dirigeant de studio associé à l'un des plus grands blockbusters de ces dernières années. Nous ne pouvons pas lancer un projet à grande échelle si vous pouvez regarder ce film chez vous et qu'il est tout aussi bon.

Les spectateurs se tournent vers les services de streaming pour regarder tous les films, sauf les plus grands et les plus bruyants, a noté TD Cowen. Seulement 19 films d'action et d'aventure ont représenté 56 % du box-office total des 100 meilleurs films de 2022. Les perspectives d'une reprise durable, au-delà de ce type de films à forte dose d'adrénaline, sont discutables, note TD Cowen.

Selon un autre dirigeant et investisseur de longue date dans le secteur des médias, les cinémas seront soumis à des contraintes supplémentaires : trop peu de films sortiront pour justifier le maintien de 39 000 écrans aux États-Unis, un sentiment partagé par TD Cowen. Selon ce dirigeant, le secteur des salles de cinéma est au bord du désastre. (Reportage de Dawn Chmielewski à Los Angeles, édité par Kenneth Li et David Gregorio)