La législature de Floride approuve un projet de loi permettant à l'office d'annuler les accords avec Disney

En vertu de ce projet de loi, qui doit maintenant être signé par M. DeSantis, le conseil du Central Florida Tourism Oversight District, nommé par M. DeSantis pour superviser le développement dans et autour des parcs à thème de Disney, peut annuler les accords qui ont été signés jusqu'à trois mois avant la création du conseil.

Le conseil a été créé par la législature de Floride en février. Il a remplacé le Reedy Creek Improvement District (district d'amélioration de Reedy Creek) en tant qu'organisme chargé de superviser les 25 000 acres entourant le complexe de Walt Disney World.

Disney n'a pas répondu à une demande de commentaire sur le projet de loi.

Disney, le plus grand employeur du centre de la Floride, et M. DeSantis, un républicain, sont en conflit depuis l'année dernière, lorsque Disney a critiqué une mesure de l'État interdisant les discussions en classe sur la sexualité et l'identité de genre avec les jeunes enfants.

M. DeSantis, qui devrait bientôt déclarer sa candidature à la présidence des États-Unis, s'en est pris à plusieurs reprises à "Disney le réveillé" dans des remarques publiques.

Le mois dernier, Disney a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral, accusant M. DeSantis d'utiliser illégalement le pouvoir de l'État pour punir l'entreprise d'avoir exercé son droit à la liberté d'expression.

Le conseil d'administration du Central Florida Tourism Oversight District a réagi cette semaine en déposant sa propre plainte auprès d'un tribunal de l'État, affirmant qu'il cherchait à annuler des "accords en coulisse" favorables à Disney.