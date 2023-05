Le Dow et le S&P 500 chutent sous l'effet de Disney ; PacWest entraîne les banques régionales dans sa chute

Le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé en baisse jeudi, entraînés par Walt Disney Co qui a perdu des abonnés, tandis que PacWest a mené les baisses des banques régionales après avoir affiché une baisse des dépôts.

Sur le Nasdaq, les actions d'Alphabet Inc ont augmenté de 4,3 %, un jour après que Google ait lancé plus de produits d'intelligence artificielle pour faire face à la concurrence de Microsoft Corp. Les actions de Microsoft ont reculé de 0,7 % et ont été parmi les plus importantes influences négatives sur le S&P 500 et le Nasdaq.

Les actions de PacWest Bancorp ont baissé de 22,7 % après avoir signalé que ses dépôts avaient chuté de 9,5 % la semaine dernière et qu'elle avait déposé plus de garanties auprès de la Réserve fédérale américaine pour augmenter ses liquidités.

D'autres actions de banques régionales ont également chuté, les nouvelles ayant ravivé les inquiétudes sur la santé du secteur après la récente faillite de trois créanciers régionaux. L'indice KBW des banques régionales a terminé en baisse de 2,4 %.

"Je ne pense pas que l'on puisse dire qu'il s'agit d'un problème généralisé. La situation est encore très différente d'une banque à l'autre. Mais il est très probable qu'il y ait davantage de consolidation et de maux de tête pour les investisseurs des banques régionales", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

Les actions de Walt Disney ont chuté de 8,7 % après que la société ait annoncé mercredi en fin de journée des bénéfices trimestriels conformes aux attentes des analystes, mais que le nombre total d'abonnés à son service phare Disney+ ait baissé.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 221,82 points, soit 0,66 %, à 33 309,51 ; le S&P 500 a perdu 7,02 points, soit 0,17 %, à 4 130,62 ; et le Nasdaq Composite a ajouté 22,07 points, soit 0,18 %, à 12 328,51.

Le secteur de l'énergie a baissé en même temps que les prix du pétrole.

Les actions de Tesla Inc ont bondi en fin de séance après qu'Elon Musk a tweeté qu'il avait trouvé un nouveau directeur général pour Twitter. Les actions Tesla ont terminé en hausse de 2,1 %.

La Federal Deposit Insurance Corporation des États-Unis a déclaré qu'environ 113 des plus grands créanciers du pays supporteront le coût de la reconstitution de la couverture de 16 milliards de dollars que l'agence a déboursée pour la crise.

L'impasse à Washington sur le relèvement du plafond de la dette américaine a également continué à tenir les investisseurs en haleine.

"Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de l'échéance du plafond de la dette, la volatilité va s'accroître", a déclaré M. Pursche.

Le volume sur les bourses américaines était de 10,05 milliards d'actions, comparé à la moyenne de 10,69 milliards d'actions sur l'ensemble de la séance au cours des 20 derniers jours de bourse.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en progression sur le NYSE dans un rapport de 2,27 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,67 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré six nouveaux records sur 52 semaines et 13 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 63 nouveaux records et 214 nouveaux records à la baisse. (Informations complémentaires fournies par Shreyashi Sanyal et Shristi Achar A à Bengaluru ; modifications apportées par Saumyadeb Chakrabarty, Anil D'Silva et Richard Chang)