Le directeur général de Disney, Bob Iger, pourrait devoir ajouter le ralentissement de la croissance à sa liste de contrôle pour le redressement de l'entreprise

La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires de Walt Disney Co devrait atteindre son niveau le plus bas depuis près de deux ans, soulignant les obstacles auxquels le directeur général Bob Iger est confronté pour revitaliser une société qui est maintenant prise dans ce qui pourrait être une longue grève des scénaristes d'Hollywood.

Les résultats, prévus pour mercredi, marqueront le premier trimestre complet depuis que M. Iger est revenu en novembre pour donner le coup d'envoi d'un remaniement qui a vu la société procéder à 7 000 suppressions d'emplois, baisser le prix des billets des parcs à thème et donner la priorité à la rentabilité de la diffusion en continu.

"Disney continue de faire face à des défis de taille, bien qu'il ait évité sa deuxième révolte d'investisseurs activistes en moins de six mois", a déclaré l'analyste Paul Verna, d'Insider Intelligence, en faisant référence à une lutte pour un siège au conseil d'administration que Nelson Peltz a annulée en février.

Disney est également engagé dans une bataille juridique avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, au sujet des efforts de l'État pour contrôler Disney World. La semaine dernière, M. DeSantis a signé un projet de loi qui donne au nouveau conseil qu'il contrôle le pouvoir d'annuler les accords de développement que son prédécesseur avait signés avec Disney.

La grève des scénaristes d'Hollywood a ajouté à l'incertitude, bien que les analystes aient déclaré que les services de diffusion en continu sont "les mieux placés" pendant la grève, car nombre d'entre eux disposent d'un stock de contenu.

"Une grève d'environ 90 jours permettrait à de nombreuses entreprises de réduire leurs dépenses de contenu pendant un trimestre et d'assainir leurs comptes à court terme", a déclaré Brandon Katz de Parrot Analytics.

"Pourtant, sur un calendrier suffisamment long, le ralentissement des nouveaux contenus entraînerait probablement une augmentation du taux de désabonnement (des abonnés) à un moment où tous les grands acteurs des médias s'efforcent d'assurer la rentabilité du streaming."

Selon Visible Alpha, le service de streaming Disney+ du géant des médias et du divertissement devrait compter 1,3 million d'abonnés supplémentaires au deuxième trimestre, contre 7,9 millions il y a un an.

Selon le fournisseur de données Parrot Analytics, le spin-off "Star Wars" "The Mandalorian" a été la série la plus demandée par Disney+ aux États-Unis et dans le monde entier au cours du trimestre.

La perte d'exploitation de l'unité de streaming devrait se creuser pour atteindre environ 750 millions de dollars, contre une perte de près de 670 millions de dollars un an plus tôt.

Les pertes seront probablement atténuées par les bons résultats de l'unité parcs, expériences et produits de Disney, dont les recettes devraient augmenter de 14 %, tandis que le bénéfice d'exploitation de la division devrait progresser de 20 %.

Le chiffre d'affaires global de Disney devrait augmenter de 7,5 % par rapport aux 20,27 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt, selon les données de Refinitiv, alors qu'une réduction de 1 milliard de dollars avait été enregistrée en raison de la résiliation anticipée d'un contrat de licence.

Il s'agirait de la croissance la plus lente depuis le deuxième trimestre 2021, car l'activité de câblodistribution de l'entreprise est également touchée par le ralentissement du marché publicitaire. (Reportage de Chavi Mehta, Akash Sriram et Aditya Soni à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta)