Le fonds spéculatif Third Point prend une participation dans Bath & Body Works et demande des changements au conseil d'administration.

Third Point a critiqué le conseil d'administration de la société pour avoir donné son accord à des rémunérations excessives des dirigeants et a déclaré qu'elle devait réduire ses coûts.

Le cours de l'action de Bath & Body Works avait chuté de près de 40 % depuis janvier. Il a bondi de près de 6 % dans les transactions après les heures de travail à la nouvelle de l'implication de Third Point.

Le fonds spéculatif, qui investit 12 milliards de dollars d'actifs, a récemment conclu un accord avec Disney pour ajouter un nouveau directeur à son conseil d'administration.

La nouvelle de la participation a été révélée dans une déclaration dite 13D, une déclaration que Third Point ne fait que rarement et qui indique que le fonds spéculatif pourrait jeter les bases d'une course aux procurations.