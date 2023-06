Le groupe Viaplay nomme un nouveau directeur général et revoit ses prévisions de croissance à la baisse

Le groupe suédois de médias Viaplay a annoncé lundi la nomination de Jorgen Madsen Lindemann au poste de directeur général, en remplacement d'Anders Jensen.

M. Lindemann prend la barre avec effet immédiat suite à la démission de M. Jensen, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Lindemann est l'ancien PDG de MTG, l'ancienne société mère du groupe Viaplay.

Le groupe, qui est en concurrence avec Netflix Inc et Disney+ de Walt Disney Co, a également revu à la baisse ses prévisions de croissance organique des ventes à court terme pour 2023 à environ 16 %-17,5 %, alors qu'il prévoyait auparavant une croissance d'environ 24 %-26 %. (Reportage de Kanjyik Ghosh et Anirudh Saligrama à Bengaluru ; Rédaction de Kim Coghill et Edwina Gibbs)