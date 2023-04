Le nouveau conseil de Floride cherche à contrôler les villes de Walt Disney World

Une résolution, dont Reuters a pris connaissance mardi, donnerait au conseil du Central Florida Tourism Oversight District le pouvoir d'examiner et d'évaluer le développement des 25 000 acres carrés de propriétés situées à l'intérieur et autour des parcs à thème de Walt Disney Co.

Le district détiendrait "l'autorité et le contrôle supérieurs" sur la planification, le zonage et d'autres utilisations des terres dans les villes de Bay Lake et Lake Buena Vista, en vertu d'une loi de Floride qui a créé le conseil de surveillance nommé par l'État.

Les principaux parcs à thème de Disney - The Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios et Animal Kingdom - sont situés dans les limites de la ville de Bay Lake, tandis que la zone commerciale Disney Springs se trouve à Lake Buena Vista. D'aucuns ont émis l'hypothèse que Disney userait de son influence sur ces deux municipalités pour préserver l'autonomie de son complexe.

Une audition sur la résolution est prévue pour le 19 avril.

Un porte-parole de Lake Buena Vista et de Bay Lake n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters. Un porte-parole du conseil de surveillance a renvoyé les questions à un avocat, qui n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

L'année dernière, les républicains de l'État ont ciblé Disney après qu'il se soit publiquement opposé à M. DeSantis, largement considéré comme un candidat à la présidentielle de 2024, au sujet d'une loi qui restreint l'enseignement en classe du genre et de l'orientation sexuelle.

Dans un geste que l'actuel PDG de Disney, Bob Iger, a qualifié de représailles, les parlementaires de Floride ont adopté une loi qui a mis fin à la quasi-autonomie de Disney dans le développement de 25 000 acres dans le centre de la Floride où se trouvent ses parcs à thème.

Mais avant la prise de contrôle par les personnes nommées par M. DeSantis, Disney a fait adopter des modifications à l'accord sur les districts fiscaux spéciaux qui limitent l'action du conseil d'administration depuis des décennies.

M. DeSantis a demandé à l'inspecteur général de la Floride d'enquêter sur ce qu'il a appelé des "arrangements collusoires et auto-affaires" qui visent à annuler la législation récemment adoptée et à "défier la volonté des Floridiens". Il a déclaré que les actions de l'ancien conseil semblaient représenter une délégation d'autorité inappropriée, entre autres violations.