* DÉBUT DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE WALT DISNEYS
* LES ACTIONNAIRES DE WALT DISNEY VOTENT POUR RÉÉLIRE LES 12 CANDIDATS DE LA SOCIÉTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
* LES ACTIONNAIRES DE WALT DISNEY VOTENT EN FAVEUR DE LA RATIFICATION DE LA NOMINATION DE PRICEWATERHOUSECOOPERS EN TANT QU'EXPERTS-COMPTABLES INDÉPENDANTS DE CO POUR L'EXERCICE 2024
* LES ACTIONNAIRES DE WALT DISNEY VOTENT EN FAVEUR D'UN VOTE CONSULTATIF POUR APPROUVER LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS
* LES ACTIONNAIRES DE WALT DISNEY VOTENT EN FAVEUR DE L'APPROBATION DE L'AMENDEMENT ET DE LA REFORMULATION DU PLAN D'INCITATION EN ACTIONS 2011 MODIFIÉ ET REFORMULÉ DE LA SOCIÉTÉ
* LES INVESTISSEURS DE WALT DISNEY VOTENT CONTRE LA RATIFICATION PAR LES ACTIONNAIRES DE PARACHUTES DORÉS EXCESSIFS
* LES INVESTISSEURS DE WALT DISNEY VOTENT CONTRE UN RAPPORT D'ANALYSE DES DÉPENSES POLITIQUES ET DE PROPAGANDE ÉLECTORALE DE WALT DISNEY.
* LES INVESTISSEURS DE WALT DISNEY VOTENT CONTRE LA PROPOSITION DU GROUPE TRIAN D'ABROGER CHAQUE DISPOSITION OU AMENDEMENT DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ QUI ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
* LES INVESTISSEURS DE WALT DISNEY VOTENT CONTRE LA PROPOSITION DU GROUPE BLACKWELLS D'ORGANISER UN VOTE CONSULTATIF SUR LA TAILLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LES POSTES VACANTS QUI EN DÉCOULENT.
* L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE WALT DISNEY SE TERMINE Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :