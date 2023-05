Les actions de Disney chutent en raison des pertes d'abonnés à la diffusion en continu

Les actions de Walt Disney Co ont chuté de 5% jeudi, une baisse surprise des abonnés à la diffusion en continu ayant alimenté les inquiétudes selon lesquelles le succès de la société de médias et de divertissement à endiguer les pertes de l'unité pourrait se faire au détriment de la croissance.

La baisse devrait effacer près de 10 milliards de dollars de la valeur de marché de l'entreprise, selon les mouvements avant la mise sur le marché, et sept analystes ont abaissé leurs objectifs de prix sur l'action.

"Disney+ perd moins d'argent non pas parce qu'il gagne des abonnés, mais en raison de ses hausses de prix et d'une meilleure gestion des coûts", a déclaré Mike Proulx, analyste chez Forrester.

"La réduction des dépenses de marketing est en contradiction avec l'augmentation du nombre d'abonnés.

Les pertes d'exploitation de l'unité de streaming se sont réduites de 400 millions de dollars au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, grâce à une augmentation des prix en décembre dernier aux États-Unis et au Canada.

L'entreprise prévoit d'augmenter à nouveau le prix du service Disney+ sans publicité cette année et de retirer certains films et émissions de télévision de ses services afin de réduire les coûts.

Au deuxième trimestre, son offre phare Disney+ a perdu environ 4 millions d'abonnés, alors que les estimations prévoyaient des ajouts nets de 1,3 million, selon Visible Alpha.

Christine McCarthy, responsable des finances, a déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats que le ralentissement pourrait s'étendre au trimestre en cours.

"Nous nous attendons à ce que de nombreux investisseurs se concentrent sur l'absence de croissance du nombre d'abonnés directs au cours des deuxième et troisième trimestres de l'exercice", a déclaré Michael Nathanson, analyste chevronné du secteur des médias.

La plupart des pertes d'abonnés sont dues à l'exode des abonnés de Disney+ Hotstar, qui propose des services en Asie du Sud, après avoir perdu les droits de diffusion en continu des matchs de cricket de l'Indian Premier League.

Mais Nathanson a déclaré que l'entreprise s'en sortirait mieux sans les abonnés de Disney Hotstar, car ils génèrent un revenu moyen par utilisateur (ARPU) plus faible, qui a chuté de 20 % en séquentiel pour atteindre 59 cents.

"Les investisseurs de Disney seraient mieux lotis avec un marché total adressable plus petit de clients qui paient plus cher (et dont le revenu moyen par utilisateur est plus élevé). "C'est une voie plus logique, bien que moins sexy", a-t-il déclaré.