Les antihéros de Marvel volent la vedette à la convention de fans D23 de Disney.

Le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, a annoncé que les acteurs Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour et Julia Louis Dreyfus rejoindront le casting du nouveau film, dont l'équipe de méchants s'apparente à la Suicide Squad de DC Comics. La sortie du film est prévue pour juillet 2024.

"Thunderbolts" était l'un des quelque 20 films et séries Star Wars et Marvel à venir que Disney a présentés lors d'une présentation de trois heures qui s'appuyait largement sur des célébrités, des projections et même une représentation musicale de style Broadway de "Rogers : The Musical", dans laquelle Captain America et les autres personnages des Avengers se sont réunis sur scène.

James Cameron est apparu par vidéo depuis la Nouvelle-Zélande pour présenter plusieurs scènes de "Avatar : La voie de l'eau", la suite tant attendue de l'un des films les plus rentables de tous les temps, "Avatar". Le réalisateur a parlé du cycle de production "assez mouvementé" consistant à travailler sur les deuxième, troisième et quatrième volets de la série de science-fiction sur une période de cinq ans.

"Je sais que tout le monde attend depuis longtemps", a déclaré Cameron. "Avec un peu de chance, nous montrerons quelque chose aujourd'hui et vous pourrez décider si cela en valait la peine."

Le film sortira en salles en décembre.

Disney a également proposé un "regard exclusif" sur des séquences de la suite de "Black Panther", "Black Panther : Wakanda Forever", qui sortira en salle le 11 novembre. L'une des stars du film, Angela Bassett, a rendu hommage au regretté Chadwick Boseman, qui a été largement acclamé pour son interprétation du personnage titre, T'Challa.

"Chadwick était avec nous à chaque étape du processus", a-t-elle déclaré.

Harrison Ford a reçu un accueil enthousiaste du public pour avoir repris son rôle de l'archéologue aventurier Indiana Jones. L'acteur est apparu ému lorsqu'il est monté sur scène, déclarant : "Je suis fier de dire que celui-ci est fantastique, et voici l'une des raisons", en faisant un geste vers sa co-star Phoebe Waller-Bridge.

"Indiana Jones 5", dont la sortie est prévue en juin, pourrait bien marquer la dernière apparition de Ford dans la franchise.

"C'est fini", a déclaré Ford. "Je ne m'effondrerai plus jamais pour vous."