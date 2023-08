The Walt Disney Company est un groupe de médias et de loisirs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - exploitation de chaînes TV et de radios (39,7%) : notamment ABC Television Network (8 chaînes détenues aux Etats-Unis à fin septembre 2020), ESPN Radio Network, Disney Channel, Freeform, FX et National Geographic. Le groupe développe également des activités de production et de distribution de programmes TV, de production de jeux vidéo, et d'exploitation de sites Internet ; - production et distribution de films, et diffusion vidéo en flux en continus (23,7%). Le groupe développe également des activités de post-production de films, et d'exploitation de chaînes TV à l'international ; - exploitation d'espaces de loisirs (23,1%) : gestion, à fin septembre 2020, de 11 parcs d'attractions (38 hôtels) situés aux Etats-Unis (7 parcs détenus en propre, dont Walt Disney World Resort, Disneyland Resort et Aulani ; 22 hôtels), en France (2 parcs Disneyland Resort Paris ; 7), au Japon (Tokyo Disney Resort ; 4), à Hong Kong (Hong Kong Disneyland ; 3) et en Chine (Shanghai Disneyland ; 2). Le groupe développe parallèlement des activités de vente de croisières (Disney Cruise Line), d'organisation de voyages (Disney Vacation Club et Adventures By Disney), de conception et de développement de parcs et d'actifs immobiliers, et de vente de produits dérivés (livres d'enfants, jouets, logiciels de jeux, films, etc.) ; - exploitation de studios d'animation et de production artistiques (13,5%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis et Canada (79,5%), Europe (11,2%) et Asie-Pacifique (9,3%).

