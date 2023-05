Les recettes de Hong Kong Disneyland augmentent de 31 % grâce au nombre record de visiteurs nationaux

Les recettes pour l'année de 52 semaines terminée le 1er octobre 2022 ont augmenté pour atteindre 2,2 milliards de dollars HK (280,29 millions de dollars), avec une perte nette réduite à 2,1 milliards de dollars HK, contre une perte de 2,4 milliards de dollars HK il y a un an, a déclaré HKDL dans un communiqué. La fréquentation totale a atteint 3,4 millions de personnes, la plupart étant des touristes locaux pendant la pandémie.

Au cours de l'exercice 2022, le parc à thème de HKDL n'a fonctionné que pendant environ six mois au total, en raison de fermetures obligatoires et de semaines pendant lesquelles il n'a pu fonctionner que cinq jours sur sept.

HKDL a déclaré que le parc à thème examinerait les conditions du marché et ajusterait ses activités pour ouvrir six ou sept jours par semaine à partir de la mi-juin afin de répondre à la demande.

HKDL rouvrira le Disney's Hollywood Hotel à la mi-juillet, dévoilera la statue de Walt Disney et Mickey Mouse "Dream Makers" en octobre et ouvrira son "World of Frozen" en novembre, a-t-il ajouté.

(1 $ = 7,8489 dollars de Hong Kong)