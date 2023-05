Les studios hollywoodiens s'opposent à l'affirmation des scénaristes en grève selon laquelle ils travaillent à temps partiel

Environ 11 500 membres de la Writers Guild of America (WGA) se sont mis en grève mardi, affirmant que les studios avaient "créé une gig economy à l'intérieur d'une main-d'œuvre syndiquée".

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente les grands studios tels que Walt Disney Co et Netflix Inc, a déclaré que l'écriture de films ou d'émissions de télévision à Hollywood "n'a presque rien en commun avec les emplois "gig" standard".

La plupart des scénaristes de télévision sont employés sur une base hebdomadaire ou épisodique.

hebdomadaires ou épisodiques, avec la garantie d'un nombre précis de semaines ou d'épisodes.

En outre, l'écriture s'accompagne d'avantages "substantiels" "qui sont bien supérieurs à ce que de nombreux employés à temps plein reçoivent pour avoir travaillé une année entière", tels que les soins de santé, les cotisations au régime de retraite et les congés parentaux payés.

Les scénaristes affirment qu'ils travaillent davantage et gagnent moins, car les studios se sont tournés vers le streaming au détriment de la télévision traditionnelle et du câble.

L'AMPTP a déclaré que les données de la Guilde montraient que le nombre médian de semaines d'emploi pour un scénariste sur une série en streaming se situait entre 20 et 24, ce qui rapporte un minimum de 91 000 dollars, plus des résidus futurs de plus de 28 000 dollars pour un script d'une demi-heure et de plus de 41 000 dollars pour un script d'une heure.

Les scénaristes font remarquer qu'ils doivent payer leurs agents et leurs avocats avec leur salaire et qu'ils risquent de ne pas trouver de travail d'écriture pendant le reste de l'année après leurs 24 semaines de salaire.

La grève a interrompu la production de talk-shows de fin de soirée tels que "Jimmy Kimmel Live" et pourrait disruptifer la saison télévisuelle d'automne.