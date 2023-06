Piaggio et Disney donnent vie à l'édition Mickey Mouse de Vespa

(Alliance News) - Piaggio & C. Spa a annoncé mercredi qu'elle avait entamé une collaboration avec Walt Disney Co pour produire la Disney Mickey Mouse Edition by Vespa.

Pour cette collaboration, les Vespa Primavera 50cc, 125cc et 150cc sont teintées de noir, de rouge, de blanc et de jaune : les couleurs des personnages les plus célèbres.

jaune : les couleurs de la souris la plus célèbre du monde, née du génie de Disney.

Les roues jaunes, qui rappellent les chaussures de Mickey Mouse, et les miroirs noirs, qui rappellent ses oreilles rondes incomparables, sont également inspirés de Mickey Mouse. Un motif représentant la silhouette du personnage est également présent sur les deux côtés du scooter et sur l'avant. Enfin, la signature de Mickey Mouse ne pouvait manquer, présente à la fois sur la selle et sur l'avant de la carrosserie. Le Disney Mickey Mouse Edition by Vespa est accompagné d'un casque assorti dans les mêmes couleurs.

"Les deux marques ont toujours été des protagonistes de l'imaginaire commun grâce à une iconographie faite de formes et de couleurs incomparables, Vespa dont les valeurs de liberté, d'amusement et de légèreté rencontrent celles de Disney liées à la narration et à l'évasion, créant ainsi une collaboration parfaite. Récemment, le scooter le plus célèbre du monde est également devenu la matérialisation d'un rêve dans les aventures fantastiques de Luke, le chef-d'œuvre d'animation de Disney et Pixar", a déclaré la société Vespa.

Michele Colaninno, directeur général de la stratégie mondiale, des produits, du marketing et de l'innovation du groupe Piaggio, a déclaré : "Les rêves nous permettent d'envisager l'avenir avec optimisme, même dans des périodes difficiles comme celle que nous vivons actuellement. Une icône intemporelle comme Vespa ne pouvait pas ne pas célébrer, à l'occasion du centenaire de Disney, une icône tout aussi intemporelle comme Mickey Mouse, avec un hommage à la créativité, à l'imagination, à la légèreté et à l'amusement, des valeurs que Vespa a toujours portées. Aujourd'hui comme hier".

"Cette collaboration entre Vespa et Disney représente une célébration de deux entités historiques qui ont un rêve en commun : permettre à chacun d'exprimer librement son imagination.

Claire Terry, Senior Vice President, Disney Consumer Products, Games & Publishing EMEA, a déclaré : "Tout comme Mickey Mouse, Vespa est une icône culturelle qui évoque le plaisir et l'aventure. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de proposer cette version du scooter emblématique à nos fans en cette année du centenaire et d'apporter tout le charme et la personnalité de Mickey Mouse aux voyages en voiture, où que les gens veuillent aller !

L'action Piaggio est en hausse de 0,9 % à 3,75 euros par action.

