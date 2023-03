Ron DeSantis attaque les libéraux dans un discours en Californie alors qu'il envisage de se présenter à la Maison Blanche.

Ces derniers jours, M. DeSantis a rencontré de riches donateurs et a renforcé ses références nationales dans une série de discours dans lesquels il a vanté ses réalisations en Floride tout en critiquant l'"idéologie wok" des dirigeants des bastions démocrates, notamment la Californie et New York.

DeSantis, qui devrait annoncer une course à la présidence dans les prochains mois, a fait de la guerre contre le libéralisme un thème central de son gouvernorat et un moyen de séduire la base républicaine.

Bien qu'il n'ait pas encore annoncé sa candidature à la Maison Blanche, un candidat qui l'a fait - l'ancien président républicain Donald Trump - considère clairement DeSantis comme une menace potentielle majeure alors que la course à l'investiture républicaine passe à la vitesse supérieure. Trump a déjà lancé des attaques personnelles et politiques contre DeSantis alors que la course à l'investiture du Parti républicain pour la Maison Blanche en 2024 commence à s'échauffer.

DeSantis, qui s'exprimait à la Bibliothèque présidentielle Ronald Reagan à environ 80 km au nord de Los Angeles, a fait une référence voilée au chaos de la présidence de Trump et à sa défaite face au président démocrate Joe Biden en 2020.

"Vous ne voyez pas de drame et d'intrigue de palais", a déclaré DeSantis à propos de son poste de gouverneur en Floride. "Vous voyez une précision chirurgicale et une exécution".

DeSantis, qui a remporté de justesse l'élection au poste de gouverneur en 2018, a vanté sa réélection écrasante en novembre.

Il a attaqué les gouverneurs et les dirigeants démocrates comme étant infectés par un "virus de l'esprit woke". Le terme "woke" est devenu un raccourci chez les opposants pour désigner l'idéologie de gauche déchaînée.

Il a décrié leurs politiques en matière d'impôts, de vaccins obligatoires et d'"endoctrinement" en classe.

DeSantis s'en est également pris à la Walt Disney Co, qui s'oppose à une loi de Floride qui restreint l'enseignement en classe du genre et de l'orientation sexuelle.

Le mois dernier, il a signé un projet de loi qui prend le contrôle d'un district fiscal spécial entourant Walt Disney World qui, pendant un demi-siècle, lui a permis de fonctionner avec un haut degré d'autonomie.

"Il y a un nouveau shérif en ville", a déclaré DeSantis, en faisant référence à ce qu'il a appelé la fin du "royaume des entreprises" de Disney.

Parmi les autres candidats qui devraient se lancer dans la course à la primaire républicaine figurent l'ancien vice-président Mike Pence et l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo. Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice de Trump aux Nations Unies, a déclaré sa candidature le mois dernier.