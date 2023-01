Trian Fund Management, qui fait maintenant pression pour obtenir un siège chez Disney, a perdu 10,6 % en 2022.

Le cofondateur de Trian, Nelson Peltz, a critiqué Disney pour la planification bâclée de la succession et l'augmentation des coûts de son service de streaming. Il fait pression pour obtenir un siège au conseil d'administration, affirmant qu'il possède le savoir-faire opérationnel pour aider à réparer les dégâts.

Disney refuse à Peltz un siège au conseil d'administration, affirmant que l'investisseur activiste "n'a pas les compétences et l'expérience" pour aider le géant des médias et du divertissement.

La performance de Trian est meilleure que celle du fonds spéculatif activiste moyen qui a perdu en moyenne 17,2 % en 2022, selon les données de Hedge Fund Research. L'activisme est une stratégie poursuivie par un nombre relativement restreint de sociétés qui parient essentiellement sur une entreprise cotée en bourse et promettent à leurs investisseurs que le cours de son action augmentera lorsque leurs changements seront adoptés.

Un représentant de Trian a refusé de commenter.

En 2021, les sociétés d'investissement activistes ont gagné en moyenne 16 % et elles ont augmenté en moyenne de 10 % en 2020, selon les données de HFR.

2022 a été une année particulièrement difficile sur le marché boursier, l'indice S&P 500 ayant baissé de 19,4 %.

Le bras de fer entre Disney et Trian Fund Management de Peltz s'annonce comme l'un des défis les plus disputés de l'année dans les salles de conseil, avec un activiste de premier plan qui a personnellement siégé à 11 conseils d'administration au cours de sa carrière, défiant une société américaine emblématique et Bob Iger, un PDG populaire qui est récemment revenu de sa retraite pour s'attaquer aux problèmes de la société de médias.